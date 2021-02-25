新冠肺炎｜余振強紀念中學中五生染疫　停課至3.11　師生毋須強檢

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-02-25 12:41

余振強紀念中學一名16歲中五生昨日（24日）初步確診。據校方通告，該校暫沒師生被列密切接觸者，全校師生毋須檢疫或強制檢測，校園今日（25日）會由清潔公司進行全校消毒，今明兩日暫停包括網課在內的所有課堂，而面授課則暫停至3月11日，期間學生不可回校，原定考試將取消， 至於實際復課日是否3月12日，校方表示稍後才作公布。校方重申，雖政府沒要求師生強檢，但建議師生檢測，若不適亦須盡快求醫。

一名16歲余振強紀念中學學生初步確診，學生於23日最後上學，同日不適，24日到伊利沙伯醫院求診並入院。（余振強紀念中學校網圖片）

位於何文田的資助男女校、余振強紀念中學一名16歲學生染疫。校方致家長通告中透露，確診的16歲學生就讀中五丁班，曾在本周一（22日）及周二（23日）回校上課，故學校已安排清潔公司今早到校，進行全校深層消毒。



校方在通告中表示，衞生防護中心暫沒界定該校有密切接觸者，沒師生須隔離或強檢，但防護中心建議周日（21日）至昨日（24日）曾到訪學校的人士檢測；校方亦提醒家長留意子女健康情況，若有不適須盡快求醫。

校方更新校網主頁，顯示「為疫情，特別為確診同學祈禱」的禱文，祈求染疫中五生早日康復。（余振強紀念中學校網截圖）

而該校原定3月初舉行的考試將不會進行，後續公布稍後公布。而該校校網以「為疫情，特別為確診同學祈禱」的禱文為主頁，祈求染疫中五生早日康復。