男生尾隨小六女童回家摸其私處　翌日跟中六女生被截　判更生中心

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-02-25 15:41

19歲男生尾隨一名11歲小六女童回家，並在女生臨入門口一刻伸手撫她下體，女童的母親見到男生在後追問，男生即逃，惟翌日欲從施故技時尾隨兩中六女生，卻遭警員截獲。男生早前承認非禮，及有意圖而遊蕩和作出有違公德的行為等4罪，今（25日）在西九龍法院被判進入更生中心。

被告吳卓峰（19歲，學生）被控猥褻侵犯、兩項有意圖而遊蕩及作出有違公德的行為，指他去年10月21日在長沙灣麗翠苑一處所外向兒童X作出嚴重猥褻行為；以及於10月22日在麗翠苑麗楊閣地下及麗柏閣內遊蕩。

尾隨穿校服女童回住所

案情指，被告去年10月21日傍晚，尾隨身穿校服的11歲女童到其位於荔枝角麗翠苑的住所，被告從旁監視，女童甫開門，被告突然伸手撫摸女童私處，女童母親見狀質問，被告逃之夭夭。

翌日欲向中六女生施咸豬手不果

被告翌日再尾隨中六女生Z返回麗翠苑的住所，並在候𨋢期間蹲下偷拍Z裙底，被告欲重施故技伸出「咸豬手」不果。他再尾隨另一名中六女生Y時，遭警員截停。被告在警誡下承認一時色心起，才撫摸X的私處，警員又在其手機發現被告曾於同年9月26日在小巴偷拍一名女子的裙底。

參加團契後品行已改善

被告今日由囚車柙解出庭，辯方求情時指，被告的報告正面，他參加團契後品行已有改善，希望法庭接納報告建議，予以輕判。裁判最終將他判入更生中心。

案件編號：WKCC3668/2020