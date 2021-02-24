七旬漢舔「雀友」7歲女兒下體　用按摩棒觸碰　判囚39個月

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-02-24 12:34

七旬退休漢趁「雀友」攜同7歲女兒到其寓所打麻雀時，用按摩棒觸碰以及舔女童的私處，女童遭侵犯後，告知母親侵犯事件，並稱要「洗小妹妹」。退休漢今日（24日）承認非禮及向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪，法官指雖然未能向女童作心理評估，但不能忽視她或會受到心理創傷，終考慮到犯案時間、被告年齡等，判他監禁39個月。

被告文桂權（72歲，退休人士），被控在去年6月6日在元朗一村屋，非禮7歲女童X，並向X作出嚴重猥褻行為。

辯方指 被告無法解釋為何犯案

控方透露，女童的醫療報告顯示，她事後情緒穩定，下陰沒有出血或感到疼痛，但由於女童家長不想她再回想事件，所以無法為她索取創傷報告。辯方則求情指，被告主要居於荷蘭，偶爾才回港。雖然不能否認事件或會對事主造成一定程度的心理傷害，但相信程度不嚴重。

辯方又指，被告也無法解釋為何會干犯此案，只表示願意承擔責任，雖然被告與事主的年齡相距大，但當事主叫他停手後，他便已停下，望法庭考慮到被告的年齡、重犯機會低等等，予以輕判。

被告文桂權今在區域法院承認非禮及向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為兩罪，被判監39個月。

X向母親稱要「洗小妹妹」 透露遭被告侵犯

案情指，女童X的母親自2018年認識被告，而她每月會前往被告元朗的村屋打麻雀，每次出席均會帶同X。

去年6月6日，X母再次帶同X去該村屋打麻雀，而X晚上在村屋1樓玩耍，當時被告在1樓的房間內。惟午夜時分，X下樓向母親表示要「洗小妹妹」，因為遭被告觸摸。回家途中，X告知母親被告用按摩棒「按」她的私處，然後脫去她內褲舔其私處。

X母及後折返村屋質問被告，並報警處理。X向警方透露，她當時到1樓看電視及休息，被告叫她幫忙開電視，及後用按摩棒觸碰她的私處，她感到不舒服，並叫停被告，但被告再舔她私處一下。X再次叫停被告，並下樓告知母親。

案件編號：DCCC671/2020