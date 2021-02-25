科興疫苗｜五間社區接種中心啟用　承辦商：4、5分鐘就接種一人

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-02-25 20:31

新冠肺炎肆虐，全球寄望疫苗可為疫情帶來一線曙光。香港疫苗接種計劃明天（26日）起，可讓優先群組市民正式接種科興疫苗。 明天啟用的接種地點包括五間社區接種中心，當中位於九龍灣體育館的接種中心由「中卓醫務」及香港護理學院聯合承辦，負責人之一的張蔚賢醫生接受《香港01》專訪稱，中心已經準備就緒，有能力每天為2000名市民接種疫苗，盼平均每4、5分鐘就可接種一人。該中心也會密切留意市民接種後的反應，即使只有輕微不適，也希望紀錄這些數據，監測副作用。倘有人出現嚴重過敏反應會即時急救，有需要也會安排送院治理。

明天啟用的接種地點包括五間社區接種中心，當中位於九龍灣體育館的接種中心由「中卓醫務」及香港護理學院聯合承辦，（張浩維攝）

九龍灣社區接種中心的負責醫生之一、中卓醫務感染控制小組主席及新冠疫苗注射委員會成員張蔚賢醫生表示，該中心可設置15個接種間，除了下午一時半會有一小時消毒外，每天運作11小時，料每天可為2000名市民接種疫苗。但他透露，政府在啟用初期削減了部分名額，預料首天接種人數未必達至上限的2000人。他坦言未知確實預約人數，中心會「全力應付」，「預備以full capacity（全力）去做。」

張蔚賢稱，科興疫苗以藥瓶運到香港，每個藥瓶有一劑疫苗，醫護人員希望平均每4至5分鐘完成一次注射，但仍需中心正式運作後才知流程是否順暢，「想盡快打最多人，令大家都得到抗體、保護，減少傳染機會。」

張蔚賢醫生表示，九龍灣的接種中心可設15個接種間，每天運作11小時，料每天可為2000名市民接種疫苗。（張浩維攝）

他指，中心會密切留意市民接種後的反應，而非只要求市民在中心坐30分鐘便讓他們離開，「嚴重過敏當然易觀察得到，但作嘔作悶、身痕，我哋都會想知道，作為監察副作用都係好緊要嘅數據，要確保我哋得到呢啲數據，有需要時亦可匯報返。」

隨時準備為嚴重副作用市民注射腎上腺素

倘有市民出現嚴重敏感反應，例如休克、呼吸困難、面腫、血壓低、血含氧量低，醫護會視乎情況為市民注射腎上腺素，即時減輕過敏反應；如情況更危急，會即時安排入院。他稱，政府在每間接種中心附近預留了救護服務，有需要可即時召喚救護車送院。

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張蔚賢表示，中卓醫務派出20多名家庭醫學醫生、專科醫生，又聯同香港護理學院的200多名護士組成醫療團隊，在接種中心提供服務，每天分兩更工作，每更最少需要一名醫生、一名高級護士、15個負責注射的護士、其他輔助人員，即每天需40人工作。這些醫護人員除了完成網上課程，亦有到急症科專科學院上面授的急救課程，溫故知新。中卓醫務也特別成立了一個疫苗注射委員會去統籌各員工，監察每位醫護人員的專業資格及服務質素。

對於會否擔心接種中心虧本的問題，張蔚賢指「賺錢唔喺我哋考慮當中」，承辦接種中心是為了協助加快香港接種疫苗的速度。（張浩維攝）

承辦商向政府提出申請營運接種中心時，獲告知將為市民接種BioNTech的疫苗，被問到突然被要求改為接種科興疫苗，在籌備上有無甚麼分別，張蔚賢稱承辦商有做兩手準備，對兩種針都有基本認識，「最後政府委任我哋打邊種針，都係委任咗先肯定到。」但政府亦有提供指引。

對於會否擔心接種中心虧本的問題，他指「賺錢唔喺我哋考慮當中」，承辦接種中心是為了協助加快香港接種疫苗的速度。他個人會觀察更多疫苗的數據，再決定接種哪款疫苗。

周五起5間社區接種中心、18間醫院管理局的普通科門診都正式投入運作，可提供科興疫苗注射服務，有240萬人的優先群組可以由明天起開始接種疫苗，但14天內的名額已全數爆滿。五間中心分別由衞生署及四間私人承辦商營運，有另一間承辦商指，在啟用前夕仍密鑼緊鼓地籌備當中，正與政府人員協調如何確保運作更順暢。

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