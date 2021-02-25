兩會｜工聯會提案促兩地文書互認　有新冠疫苗抗體者免隔離檢疫

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-02-25 18:13

全國「兩會」下月在北京召開，工聯會公布建議及提案，提出放寬檢疫安排，讓已接種疫苗並有抗體者，回內地毋須隔離檢疫，相信有助提升疫苗接種率。工聯會又提議讓中港兩地政府的死亡證、婚姻證及「未婚證明書」文書互認等。 港區全國人大代表、工聯會會長吳秋北表示，大灣區生活愈來愈緊密，隨互聯網發達，應促進在大灣區內生活的申請手續，大部分都可在網上處理，例如內地居住證、長者乘車證，更方便在灣區內生活。

工聯會榮譽會長林淑儀。（歐嘉樂攝）

全國政協常委、工聯會榮譽會長林淑儀指，港人已開始接種疫苗，建議中央政府放寬安排，讓已接種疫苗並驗出有抗體的人士回內地時，無需要隔離檢疫14日。她相信，有條件通關對兩地人民都有幫助。



吳秋北則指，一直倡議設立粵港澳大灣區聯防聯控的機制，目前只是各地標準不一才有此問題。

至於內地國藥疫苗供港問題，吳秋北表示，不少市民呼籲向中央爭取內地疫苗供港，他亦有參與聯署，認為香港的疫苗接種計劃短時間內預約爆滿，證明對疫苗需求很大，港府應加緊安排。

工聯會倡港藥內地供港人使用 居住證買醫保擴至整個大灣區

工聯會建議中央政府推動大灣區「共同家園」，籌備區內「9+2」城市中華文化交流；又提倡要推動香港的國民教育，讓港府共同編寫教科書，以令學生對國家歷史有準備、全面認識。

工聯會理事長黃國表示，香港有愈來愈多人回內地時面對醫療問題，例如疫情期間，工聯會曾協助3萬人次的寄藥服務。他指，工聯會早前成功爭取在內地部分地區透過港人居住證購買醫保，希望未來可擴大至大灣區。他又提到，希望醫療劵的可使用範圍亦能擴大，並考慮先在港大深圳醫院，讓香港藥物在內地供港人使用。工聯會另建議，放寬港人參與內地安老按揭貸款，「以房養老」。