撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-02-26 08:00

新冠肺炎接種計劃今日（26日）正式為五類優先群組開打，接種疫苗與否及選擇疫苗款式都是個人決定，雖然科學數據公開透明，但有關知識極專業，理解門檻甚高，難以準確判斷。《香港01》邀請港大傳染病專家分析，他建議需要接觸體弱者的醫護人員、院舍職員及飛行歐美路線的機組人員都注射保護率較高的復星醫藥／德國藥廠BioNTech疫苗，表示將來會有「疫苗護照」，歐美等地可能質疑科興疫苗保護率較低，未必認可接種該疫苗的機組人員安全入境。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

五類優先群組人士，包括醫護人員；安老院舍、殘疾人士員工及院友；60歲或以上長者；貨櫃碼頭、屠房、紀律部隊人員；跨境司機及機組人員，今日正式接受疫苗注射，港府已訂購三款疫苗，內地科興疫苗及德國BioNTech疫苗率先供他們選擇，有效率分別為50.6%及超過90%。

當優先群組人士評估自己合適接種後，香港大學醫學院微生物學系臨床助理教授薛達（Siddharth Sridhar）認為，他們可按自己接觸病毒高低及傳染他人機會判斷注射疫苗的款式，醫護人員及安老院舍職員接觸病毒風險高，而且經常近距離照顧體弱患者，一旦自己感染容易傳染他們，因此應考慮保護率較高的BioNTech疫苗，他自己都傾向接種BioNTech疫苗，最終有待大學安排。

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他提到機組人員較特別，相信國際間即將推出「疫苗護照」，可能要求入境者事前注射有效率達80至90%的疫苗，「你打咗科興算唔算係一個Vaccinated Person呢（疫苗接種者）?香港無問題當然算，亞洲好多國家都無問題當然算，歐洲美國會點睇呢就唔知。因為亞洲印尼、土耳其好多國家都用緊科興。」他認為其他優先群組皆可接種兩款疫苗。

本港三款疫苗技術迥異，先說內地科興疫苗，薛達指該疫苗由傳統滅活技術生產，實驗室會將病毒殺死，再透過疫苗將屍體病毒注入人體，令體內細胞認清病毒產生抗體，但由於注入體內的病毒已死，尤如「坐喺到等細胞記著」，沒有強烈刺激體內反應，因此保護率一般不高。至於科興疫苗提交港府的報告指，「95%置信區間（confidence interval，CI）為負166%至91%，薛達解釋是95%接種者的有效率範圍，他指負數出現是由於研究樣本過少導致，貿然指接種科興後會更易感染是錯誤。

▼2.19首批100萬劑科興疫苗抵港▼

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復星醫藥／德國藥廠BioNTech疫苗則由mRNA技術生產，薛達指mRNA屬於新技術，原理為疫苗承載一小部分核糖核酸（RNA）打入人體，令細胞認識產生抗體，RNA及載體兩者同時都會刺激人體免疫反應，因此有效率亦較高，而且毋須在實驗室種植病毒，因此生產及改變其中RNA片段都較快，可大量生產及短期內改成分應對變種病毒。不過該疫苗技術較新，新冠疫苗更是該技術首隻通過第三期臨床測試的疫苗。

第三款為未到港的牛津／阿斯利康疫苗，其技術為腺病毒載體。原理跟mRNA非常似，只是載體改為腺病毒，但此疫苗的有效率卻較BioNTech疫苗低。薛達表示原因有二，第一為牛津／阿斯利康疫苗起初未搞清接種疫苗時，是打全劑還是半劑疫苗及兩針相隔時間多長，導致影響研究結果；第二原因為，mRNA疫苗會直接進入人體細胞刺激免疫系統，而腺病毒則不會在人體複製，「疫苗可能會痴落腺病毒，預防佢進入細胞」，導致產生的免疫系統反應不如mRNA疫苗。

▼29間港島、九龍、新界及離島疫苗接種中心全名單▼

Q: 為何新冠疫苗要打兩針，流感疫苗就打一針?

薛達：第一次打流感針時都應該要打足兩針才有較高保護力，第一針疫苗其實是產生抗體的基礎，讓體內認識該病毒，第二針是補充劑推高保護率，即使新冠疫苗強生（Johnson & Johnson）標榜只打一針，因為可以容許較貧窮的國家人民只打一針，都有基本保護，毋須兩針都能防止醫療系統崩潰，最好都是打兩針才有較高保護力。

Q: 疫苗帶來的副作用有多大?

薛達：有不適如針口痛、發燒、發冷，是證明疫苗正劇烈刺激免疫系統，「呢款副作用可能真係好事，雖然接種者好辛苦，對於老人家咁多發燒、發炎未必係好嘅事，但係對於一個正常人有咁嘅反應，證明疫苗係做緊嘢。」至於嚴重副作用如面癱、吉巴氏綜合症、呼吸困難等，為100萬中約有1人，屬罕見情況，亦未必因疫苗所致。

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