撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-02-26 08:00

新冠肺炎襲港一周年，本港疫苗接種計劃今日（26日）正式開始為優先群組接種。疫苗被視為走出暗黑隧道的曙光，社區接種率高低更是疫情受控的重要指標。有港大傳染病專家提醒市民，接種前要考慮個人體質、接觸病毒風險、疫苗有效率及副作用四大因素，鼓勵絕大部分人士都應該接種疫苗，更稱飲酒會令抵抗力下降，削弱疫苗對身體產生的免疫反應，可能影響疫苗保護率，建議接種者打針前後幾日都禁酒。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

港府訂購的100萬劑科興疫苗早前已抵港，今日正式為五類優先群組打針，已預約人士會到五間社區疫苗接種中心或18間醫院管理局門診注射疫苗。打針與否、選擇疫苗款式，都成為近月熱話。香港大學醫學院微生物學系臨床助理教授薛達（Siddharth Sridhar）接受《香港01》專訪時指，接種疫苗是個人決定，打針後可能都會有副作用，不適感覺，因此市民可從個人體質、接觸病毒風險高低、疫苗保護率及副作用多寡此四個因素作考慮。

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他認為絕大部分市民都適合接種新冠疫苗，包括港人常見病患，例如：精神病、腦退化症、中風、糖尿病、高血壓、心臟病、做過「通波仔」及搭橋手術病人，但承認疫苗引致的其中一種副作用發燒，會增加血管閉塞患者的中風及心臟病發機會，「發炎會令佢哋血『稠咗』有閉塞情況發生，所以每年冬天流感高峰期時候，突然之間喺醫院有好多中風、心臟病發病人」。

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不過薛達始終認為出現機會甚低，援引以色列已為多人接種，都無打針者出現中風及心臟病發的報告，「掉返轉去睇，你唔打疫苗感染嗰個新冠病毒，個風險係好大，有高血壓或者有心臟病有血管閉塞試過中風，你之後有個病毒，真係入深切治療部或者死亡率好高啵，20、30%」，但小孩、孕婦、對疫苗嚴重過敏人士、慢性病病情未穩定病人及末期患者則暫時不應接種疫苗。

現已有7萬名市民預約打針，首兩星期接種額滿。薛達指酒精飲品下降人體抵抗力，提醒接種者打針前後幾日，即近一周時間盡量禁酒，「臨床觀察好多長期飲開酒嘅人士影響到肝，感染機會大，好多嚴重細菌感染人士都係飲酒，一定對佢哋啲抵抗力有啲影響嘅」。他解釋疫苗在體內產生效用的原理，是要刺激體內免疫系統，體抗力下跌會削弱刺激的反應，變相有機會減低疫苗效用，雖然無實際數據，但笑言「啱啱打針前就飲10罐啤酒我相信都唔係特別好」，至於吸煙，薛達就指曾有研究分析吸煙及新冠病毒關係，但言人人殊各有說法，不過深信勤運動、戒煙酒都一定有助提升體抗力。

▼科興、BioNTech/復星疫苗 港九新界接種地點名單▼

市民接種疫苗當日，薛達指應避免做劇烈運動，打針的手臂都不要提取重物，一旦出現超過攝氏39度的高燒，可服用必理痛，發燒兩三日就要求醫。薛達又稱市民打針後都要保持社交距離、戴口罩，「就算打Pfizer（復星醫藥／德國藥廠BioNTech）都唔係100%嘅（有效率）都有機會中招，你有機會無病徵傳比其他人」，所以將來打針者可能都會確診，仍然需要隔離，但體內病毒量會較低，認為安老院舍長者接種後，只要探訪者都有打針便可容許探訪，以解院友鬱悶之苦。

專家認為群體免疫才代表疫情完全受控，「如果10個人入面其中一個人打，個病毒始終都會不斷咁傳染喺社會裡面唔會停，無一個長期保護力，我哋一除低口罩身體就無保護，但掉返轉10個裡面6、7個人都打咗嘅話，個病毒根本上無出路，一個人不幸感染，佢傳染到比幾多人個數量真係低好多，同埋如果你個個都打針，加埋一定程度戴口罩呢，我哋一定好快可以達到一個實際Powerful（強勁）嘅群體免疫」，恢復正常生活。