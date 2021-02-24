BioNTech疫苗臨來港撻Ｑ　政府確認周四無法抵港　解釋程序問題

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-02-24 21:14

德國BioNTech／復星疫苗「復必泰」原定於明日（25日）抵港，消息指截至下午初段，運送復必泰的航機仍未起飛，因此明早抵港安排存變數。政府今日（24日）晚上發聲明，引述根據復星醫藥今日通報，由於疫苗出口程序尚待完成，疫苗將未能於今日在德國付運明日抵港。何時來港無期，只稱會盡快由德國分兩班航班運送到香港。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

政府指不涉歐聯疫苗出口管制

政府指，根據復星醫藥今日通報，由於疫苗出口程序尚待完成，疫苗將未能於今日在德國付運明日抵港，當中並不涉及歐洲聯盟就新冠疫苗出口的管制問題。發言人指，首批100萬劑的復必泰疫苗會盡快由德國分兩班航班運送到香港。

政府指，復星醫藥確認準備供港的首批100萬劑復必泰疫苗已經完成生產程序，並已順利通過相關的安全和品質測試，重申一直就復必泰疫苗抵港積極籌備，並以疫苗2月底抵港為目標進行一切準備工作。

▼科興、BioNTech/復星、阿斯利康疫苗保護率及副作用▼

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食物及衞生局表示，政府會繼續與疫苗供應商積極跟進，在復必泰疫苗從BioNTech位於德國的生產廠房抵港後，盡早啟動該款疫苗的接種計劃。

▼科興、BioNTech/復星疫苗 港九新界接種地點名單▼

▼2.19首批100萬劑科興疫苗抵港▼