新冠疫苗｜中港司機無法北上回家　在港瞓車：打都係為咗放寬政策

撰文： 鍾妍 麥凱茵 最後更新日期： 2021-02-26 15:17

首日接種疫苗，大部分預約今日（26日）接種的都是長者，但仍有部分長者外的優先群組年輕面孔出現。任職中港貨車司機的徐先生到九龍灣體育館接種中心，他期望接種疫苗後，港深可放寬出入境政策，「打都係為咗咁」，原來他已很久沒北上回家，在港沒有居所，所以一直「瞓車」。

▼2.26九龍灣體育館接種科興疫苗首日情況▼

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在九龍灣的疫苗接種中心，做了11年中港司機的徐先生說，從未試過如去年般辛苦。他本居於內地，但因檢疫等政策已很久沒回內地的家，在港無家的他，只能在車上睡覺，更指有同行「有啲內地頭家要放棄」。

疫情也影響他的收入，「而家上去（內地）時間長咗，一單都係咁多錢」，更指有工廠寫明不准司機進入。問到會否希望兩地放寬措施，他回應說：「打（疫苗）都係為咗咁」，認為最好能完全回復正常出入境程序。

鄭先生在食環署滅蟲隊工作，屬優先接種的政府人員，指對國產疫苗有信心。（鍾妍攝）

政府前線工作的公務員都可優先接種疫苗，在食環署滅蟲隊工作的鄭先生剛好今日放假，成功預約接種。他稱在接種疫苗後感安心，「多一個保障，中咗都冇咁嚴重。」他指對科興疫苗有信心，「對國產有信心，睇過啲數據都幾好」，接種後沒有不良反應亦不痛，形容「頭先打咗我都唔知」。

▼2.26中央圖書館展覽館接種科興疫苗首日情況▼

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商人希望接種後北上免檢疫：隔離對生意人是無可能

另外，從商的Goodman先生，因生意關係經常要往返香港及內地，但受疫情影響已一年沒有回內地，因此今日來接種疫苗到銅鑼灣中央圖書館展覽館，也希望其他人能夠盡早接種疫苗，「要隔離21、14日對生意人是無可能，早啲通關。」

Goodman又指，無考慮接種哪種疫苗，「科興是第一隻到港，我就嚟打。」會否擔心疫苗效用，或有副作用？他笑稱，特首、政務司等高官都有接種，「有信心」。

▼2.26佐敦官涌體育館接種科興疫苗首日▼

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鯉魚門銀龍咖啡茶座老闆娘李小姐今日接種中心，她以陪同者身份，帶同媽媽來接種疫苗，「其實以我呢個身份，未有咁到我打。」，認為政府現時的安排妥當，可以多重保障家中的長者，流程順暢。

對於科興疫苗的效用或不及復星/biotech疫苗，為何不先等一等？李小姐坦言：「我自己對祖國有信心。」