疫苗接種｜警察及長者到場注射　有市民因牙痛「臨門一腳」遭拒

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-02-26 13:53

九龍灣科興疫苗接種中心今（26日）早上8時起為市民接種疫苗，首兩小時已為約300人接種，中心今共有1,000支針。有警察、長者到現場接種疫苗，有市民指政府若能更早為市民接種疫苗，可在父親去世前到院舍多探望。 有市民因牙痛要服抗生素，因打疫苗而停服，今日到現場時「臨門一腳」被醫生拒打，解釋牙痛有細菌致風險。

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警察陳先生今日到九龍灣體育館接種疫苗，他在預約網站甫開放就進入預約，認為「打咗安全啲」，指工作上「我哋真係接觸好多人」政府讓他們先接種疫苗恰當。

麥女士年屆逾60歲，可以今日接種疫苗，認為「早啲打對周圍嘅人好啲」。她要照顧90歲的母親，但因母親不便外出，「都想自己試下先」，故未考慮帶母親打疫苗。其父去年離世，之前一直居於老人院，在防疫措施下無法探訪，至最後獲恩恤探訪才見最後一面，她認為若能早些接種疫苗，「對我嚟講係遲咗，如果早啲有得打，我爸爸有得打，就唔使咁悽涼送咗爸爸走。」

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醫生指牙有菌 現不宜接種新疫苗

有人歡喜有人愁，張小姐一早預約接種疫苗，但今周因牙痛看牙醫時，獲開抗生素，但怕影響接種疫苗而無吃，怎料到接種前「臨門一腳」詢問醫生情況時，「話我牙有菌驚有風險，疫苗係新，安全計都係唔好打住」，令她有少少失望，「遲啲囉，本身諗住早啲打咗早啲可以做免疫群組嘛。」

有部分長者亦因不懂得預約直接走到疫苗接種中心詢問。76歲獨居的袁先生指，早前已多次找區議員及到郵局尋求協助接種疫苗，但都被指預約已滿不能預約。他說「用手機都唔識用」更遑論上網預約，認為政府「照顧老人家打先要安排好」。

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九龍灣體育館首兩小時為300人接種

九龍灣體育館的疫苗接種中心，由中卓醫務及香港護理學院聯合組成的醫務團隊營運，中卓醫務感染控制小組主席及新冠疫苗注射委員會負責醫生張蔚賢指，今早8時至10時已為約300人接種，指往後審視情況後，最多每日可為2,000人接種。

香港護理學院副院長汪國成亦說，首日運作順利，首半個小時因職員需與系統磨合，接種進度較緩慢，但之後已運作順暢，中心今日有1,000支疫苗為市民接種，暫時未見有出現過敏或不適的反應。

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