疫苗接種｜3間接種中心轉打科興疫苗　下周一開放20萬個預約名額

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-02-26 15:02

政府正推行疫苗接種計劃，公務員事務局局長聶德權今天（26日）表示，有見不少市民希望盡快接種疫苗，將會把29間接種中心當中的3間，由注射BioNTech疫苗轉為注射科興疫苗。政府將於下周一（3月1日）再次開放網上預約系統，供市民預約接種科興疫苗，屆時大概有20萬個名額。而私家醫生亦可於下周二、三起開始為市民打針。 另外，他稱BioNTech疫苗料於明天早上抵港。

▼29間港島、九龍、新界及離島疫苗接種中心全名單▼

▼2.26中央圖書館展覽館接種科興疫苗首日▼

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聶德權表示，有見不少市民、優先組別希望盡快接種疫苗，所以將3間接種中心轉為打科興疫苗，分別是將軍澳體育館、葵涌林士德體育館、屯門友愛體育館，這三間接種中心會運作兩個28天，即56天，之後視乎疫苗供應、需求再作更新。被問到該3間中心是否會一直轉打科興疫苗而不再打BioNTech，聶德權稱會視乎情況再決定，與承辦商緊密聯繫。

他又稱，政府正在完善網上預約系統，將於3月1日早上9時再次開放系統，料有20萬個名額。當天市民可以在系統預約到8間社區接種中心、18間醫院管理局門診的接種時段，可預約的日期至3月26日。

2月26日，新冠疫苗接種中心首日運作。聶德權交代科興及BioNTech疫苗預約接種進展。（歐嘉樂攝）

聶德權又稱，近日私家醫生已向衞生署通報所需的疫苗數量，政府會在下周一至三將疫苗送到私家診所，料私醫可在下周二、三起開始為市民接種疫苗。政府會在3月1日將有提供疫苗服務的私家醫生診所資料上載到網頁，市民可自行聯絡私醫安排接種。食物及衞生局局長陳肇始稱，私醫與葵青地區康健中心有合作，康健中心下周都推出接種計劃。

至於德國BioNTech疫苗，聶德權稱該疫苗原定昨天抵港，現時料在明天早上抵港，當疫苗到港後會盡快開放網上預約名額，讓市民可以在接種中心打針，料會先啟用醫管局轄下的7間接種中心，其後再啟用其他中心。他認為疫苗不是有顯著的延遲問題，不會對接種計劃有大影響。

▼社區疫苗接種中心網上預約及接種流程▼

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聶德權又表示，今早五間疫苗接種中心的運作順暢，初期或需協調、磨合，希望安全、有序、穩妥開展地開展接種計劃。他稱明白長者在網上預約有困難，希望郵局、公屋辦事處、長者家人、社區都可幫忙，而私家醫生不需預約，也是可行的打針渠道。至於下一批科興何時到港，他指會因應接種情況，與供應商密切聯繫，適時安排下一批科興疫苗到港。被問到有多少市民「甩底」，他稱政府每天會公布相關數字。

食物及衞生局局長陳肇始稱，一批官員、議員及500多名市民分別於周一、周二接種了科興疫苗，至今政府無接獲特別事件或異常情況，強調衞生署有機制去監察打針後副作用、異常事件，又提醒市民打針後回家亦需留意自己身體情況。被問到會否採購美國強生的新冠疫苗，她指日後全球都會有不同的新款疫苗，重要的是有足夠數據，及藥廠需向政府提出申請。