加拿大檢方以特朗普離任為由　稱討論他干預孟晚舟案無實際意義

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-02-19 15:10

美國前總統特朗普（Donald Trump）曾稱如行動有助中美達成貿易協議，可干預華為副董事長兼首席財務官孟晚舟被捕案。此舉被指是損害加方法律程序公正性。惟加拿大總檢察長稱，這說法在法律上是無實際意義的，因特朗普已不在位，以及中美協議已達成。

在孟晚舟案第一個法律階段於3月開始前，加方律師呈交文件，稱有關特朗普言論損害引渡法律程序公平性的說法，在法律上是無實際意義（moot）。內文稱：「有關事實的基礎——關於一名不再在位的總統言論，而內容有關從未發生的、可能的干預，以及聲稱為達成一個早已成功達談判的貿易協議的說法——對這些法律程序是沒有過去、現在或潛在影響。」

路透社19稱，華為發言人未有即時回應事件。

特朗普在孟晚舟2018年12月1日被捕後10天接受路透社訪問時稱，如對國家安全或有助美國與中國達成貿易協議，他會介入案件。有批評意見認為，特朗普這樣做，是將孟晚舟當成中美貿易談判的籌碼，以此對北京施壓。

孟晚舟與華為被指向滙豐銀行隱瞞其與子公司的關係，並與伊朗做生意，違反美國對伊朗的制裁令。她被捕後遭軟禁，目前正在致力避免被引渡至美國受審。加拿大卑詩省最高法院在就她的引渡案舉行聽證會。

案件原定於2021年4月完成，但將延長至5月。3月1日聽證會踏入最後階段，屆時孟晚舟將出席。