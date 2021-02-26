店務員遭截查將警推跌　官指被告拒聽指示導致本案　裁罪成需還柙

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-02-26 17:51

有示威者於前年《禁蒙面法》實施首日，在元朗聚集。一名男店務員在當晚被一名總督察截查時，涉推跌對方。而另一名警員制服店務員時，疑遭握下體。店務員早前否認抗拒警務人員罪受審，今被裁定罪成。裁判官指，若被告配合警員的截查，而未有證據他干犯其他罪行，警員需放行。惟他選擇抗拒警員指示，導致本案。裁判官先替被告索取社會服務令和勞教中心報告，把判刑押後至3月12日，期間被告需還押。

被告黃子純（22歲），被控於2019年10月5日在新界元朗豐年路福德樓外抗拒警務人員，即一名總督察及一名警員。

官認為被告當時使用合理武力

對於被告聲稱未有聽到總督察著他停下，裁判官今裁決時不接納被告的說法，指涉案片段顯示被告和總督察的位置接近。辯方又指被告被制服時已沒有掙扎，涉案兩名被告非執行正當職務。惟裁判官不同意辯方的說法，認為被告案發時曾逃走，以及未完全受制。裁判官認為警員使用合理武力，裁定被告罪成。

求情指警員傷勢不重

辯方求情時透露，被告自16歲起開始工作，現為一名店務員，月入約1.2萬元。辯方又指，被告抗拒警員時間不長，涉案總督察的傷勢亦不嚴重，只是擦傷。辯方望裁判官先索取社會服務令的報告，而裁判官指是否判社服令，要考慮被告是否有悔意，而被告是經審訊後被裁定罪成。

官強調要考慮社會環境

裁判官又提及，上訴庭近期在多宗刑期覆核中強調，法庭判刑時要考慮案件的社會環境，以及被告的罪行可能引起的後果。

裁判官最後替被告索取社會服務令和勞教中心報告，把案件押後至3月12日判刑。裁判官又向被告指，當時警員截查他，若被告配合而未有證據他干犯其他罪行，警員需放行。惟被告選擇抗拒警員指示，導致本案。

案件編號：TMCC1291/2020