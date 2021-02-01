毅進男生涉騷擾空姐美甲師　索私人電話不遂　疑跟事主行向女廁

撰文： 林樂兒 最後更新日期： 2021-02-01 16:06

毅進男學生疑連日搭訕正職為空姐的美甲師，並尾隨往女廁門口，對方報警後男學生疑突然襲警，因而被控被控遊蕩導致他人擔心、意圖抗拒拘捕而襲擊他人兩罪。案件今（1日）在九龍城法院開審，女事主供稱，被告連日在其工作的美甲店外徘徊，又數次入店問她美容事宜，及索取電話，更多番尾隨她行去廁所方向，她受驚下決定報警。

被控遊蕩及拒捕

被告鄧梓軒（23歲）否認去年9月5日，在九龍城廣場1樓某美容店外遊蕩，導致莫姓女子合理地擔心本身的安全及利益。他亦否認同日在同層另一店外，意圖拒捕而襲擊警長徐啟迪、警員劉智豐、警員梁顯康及警員余倩慧。

女事主莫雅莉稱在美甲店兼職時遭被告鄧梓軒受驚。(林樂兒攝)

見被告常在美甲店外徘徊

女事主莫雅莉供稱，她正職為空姐，案發時在美容店任兼職美甲師，她不認識被告。案發前3日，她見被告在店外徘徊，被告翌日進店問她美容事宜，她解答後被告仍在店外遊走。

問美容事宜後索電話號碼

莫指案發前一日，被告早上查問美容事宜之餘，又向她索取電話號碼。她只提供美容店號碼後，被告卻再三被追問她的私人電話號碼，莫拒絕被告，又向老闆娘報告事件。被告下午再出現，老闆娘著被告勿再騷擾，被告激動表示沒有。直到晚上，莫遭被告尾隨來回女廁門口，受驚下報警，被告在警員勸籲下離去。

指女事主貌似其友人

莫續道，案發當日早上，被告再次跟蹤莫去女廁門口，聲稱她與其友人相似，想問莫的名字。後來保安著被告離開，被告激動要求道歉，美容店老闆娘為息事寧人，便順從致歉。下午5時左右，被告再入店並向莫說：「不如請你食餐飯，我哋之間有咩誤解傾清楚。」莫感害怕報警，她聽到警員欲拘捕被告時被告跑走，並襲擊追捕的警員。

辯方指男女廁在同一方向

莫在接受辯方盤問時，同意由美容院行往男廁及女廁的方向相同。她不排除被告想去男廁，但強調被告同一時間緊貼她來回美容店，故認為被跟蹤。律師又問莫的丈夫是否警察，莫即反問：「係又點呀？」及後承認其伴侶當差。

被告認曾與事主丈夫說話

由於被告的沒有如期往警署報到，審訊時須還柙在犯人攔內，裁判官稱會考慮是否要撤銷其擔保。此外，被告的保釋條件亦包括不可直接或間接接觸控方證人。惟莫作供時向法庭投訴，指被告開審前曾在庭外騷擾她和其丈夫，質問兩人為何要誣告他。被告承認「講過一兩句」，但稱只是向其丈夫說話。暫委裁判官黃子豪斥他間接騷擾事主，衡量保釋時會慮及此事。

審訊下午續。

案件編號：KCCC2217/2020