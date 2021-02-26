康文署一年一度花卉展覽3月中將移師網上舉行　於18區公園設花圃

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-02-26 20:03

新冠肺炎疫情持續，康樂及文化事務署宣布將今年度的香港花卉展覽移師網上舉行，透過動畫，並由專家講解種花示範等舉行。此外，亦會於3月初至中旬陸續在指定的十八區選定公園設置精緻園圃、主題花花圃及鬱金香花圃。

2021年香港花卉展覽將改於網上舉行。（資料圖片）

康樂及文化事務署指，因疫情發展，2021年的香港花卉展覽將在十八區選定公園設置精緻園圃、主題花花圃及鬱金香花圃，並透過網上形式舉行。當中網上花展定於3月19日至4月19日透過香港花卉展覽專題網頁進行，以有「花中西施」雅號的杜鵑花為主題花，並以「全城花‧傳承愛」為主題。市民可於網上觀看介紹杜鵑花傳說的有趣動畫；由專家講解種花、賞花及影花要訣的專題示範；亦有互動遊戲供小朋友參與。

2021年的香港花卉展覽將在十八區選定公園設置精緻園圃、主題花花圃及鬱金香花圃。（資料圖片）

此外，十八區園圃、主題花花圃及鬱金香花圃將於3月初至中旬陸續在指定的康文署場地設置，以配合網上花展的製作及拍攝。十八區園圃及主題花花圃將會保留至4月19日網上花展完結為止，而鬱金香花圃則會保留至3月31日，屆時市民亦可前往現場欣賞。而網上花展期間，香港科學館會特別安排「花花世界感官遊」展覽，讓市民利用五感去探索繽紛的花花世界；香港中央圖書館及大會堂公共圖書館屆時亦會特設與園藝花卉相關的書籍展覽。

因應疫情，康樂及文化事務署於去年取消原於維多利亞公園舉行的2020年香港花卉展覽。

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