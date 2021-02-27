一成九東公屋居民感渠管有臭味　疫廈豐澤樓爆渠房署拖兩月未跟進

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-02-27 13:47

新冠肺炎疫情未了，過去多次有屋苑的渠管「播毒」。有政黨向觀塘及黃大仙區的逾2,500名公屋居民進行調查，發現逾七成受訪者非常憂慮渠道成播疫途徑，一成人家中渠管更經常出現臭味。惟因疫情推出的排水管檢查計劃，需時約18個月時間才能完成，四成人對此感不滿意。 當中有個案屬於疫廈，家中的渠管接駁位裂開，但房署人員卻指不嚴重，由1月至今日（27日）仍未處理。民建聯房屋事務發言人柯創盛指，個案只是冰山一角，促請房委會要為渠管服務作出承諾，提前在今年上半年，完成排水管檢查計劃。

民建聯在今年1月至2月向觀塘及黃大仙區的2,548位公屋居民，一成及三成人家中的渠管經常，或間中出現臭味。（麥凱茵攝）

（右二）民建聯房屋事務發言人柯創盛表示，自疫情爆發後一星期至少收到30宗關於渠管問題的求助。（麥凱茵攝）

民建聯在今年1月至2月向觀塘及黃大仙區的2,548位公屋居民進行調查，有一成受訪者表示家渠管經常出現臭味，亦有三成受訪者稱，間中出現臭味；超過兩成受訪者對房署跟進渠管表現感到不滿。而房委會的渠管檢查需時約18個月時間處理，四成人對此感不滿意。

該黨房屋事務發言人柯創盛表示，自疫情爆發後一星期至少收到30宗關於渠管問題的求助，當中不少是公屋居民的渠管出現臭味問題。他批評，專家已表明當渠管有臭味傳出，代表管道未能夠成功隔氣，或有破裂情況，「但房署宜家係無話有臭味係要處理，我覺得係唔夠與時俱進囉」。

彩雲（二）邨豐澤樓的污水樣本早於去年12月驗出對新冠病毒呈陽性，其後發現至少三個單位中招，全部居民要兩度接受強制檢測。大樓內的一個低層單位住戶發現廁所喉管有臭味，而上下層都有確診個案，於上報房署要求跟進。

豐澤樓互委會主席徐先生透露，房署代表在12月中上門檢查，證實喉管「有問題，要處理」，但同日下午另一房署代表則改口，推塘指「未有即時危險」，又建議居民以膠板保護渠管，又要求他不要清潔或觸碰渠管，以免脆弱的外層剝落。結果住戶一等兩個月，至今仍未安排更換工程，進度令人難以接受。

彩雲（二）邨豐澤樓的污水樣本早於去年12月驗出對新冠病毒呈陽性，但有住戶單位廁所渠管生銹、漏氣，至今未獲房署處理。（麥凱茵攝）

民建聯副秘書長黎榮浩批評，房署未有訂明清晰的維修指引，「有啲公屋已經幾十年，外判商根本就搵唔返個原裝配件」，結果導致工程質素參差，「有啲就咁擠啲膠入去」。署方亦無渠管服務承諾，他說：「爆渠個啲你都一、兩星期做到，宜家非常時期係咪早快過呢個時間」。

柯創盛認為，房屋署作為全港最大業主，有必要主動做好渠管檢查，「三無大廈宜家都有10億元去做啦，公屋係咪要再做好啲？」他將會把今次調查結果，以及個案在立法會房屋事務委員會，及向房署提出，要求立即跟進。