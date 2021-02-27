吳孟達逝世｜肝癌為第三號癌殺手　少飲酒外　飲食仲要留意啲咩？

撰文： 邱靖汶 最後更新日期： 2021-02-27 17:49

著名演藝人吳孟達因肝癌逝世，享年70歲。 肝癌為香港十大常見癌症之一，平均每年有千餘人發病，每年亦平均奪去逾千條性命，連續多年成為本地第三號癌症殺手。

演藝人吳孟達因肝癌病逝，終年70歲。（資料圖片）

肝癌常見於50至70歲人士，男性發病率約為女性的四倍。醫管局統計，於2018年1,742宗肝癌發病個案中，有1,359名男士。同年，1,089男及398女，共1,487人因肝癌離世。死亡人數僅次於肺癌（3,853人）及大腸癌（2,314人）。

黃曲霉毒素是由真菌產生的毒素，可引致急性及慢性中毒，包括急性肝臟受損、肝硬化及腫瘤。花生最常發現含有黃曲霉毒素，其他食品包括玉米、無花果、果仁及多類穀物。（資料圖片）

據香港癌症基金會資料，肝癌的主要成因包括↓↓

乙型肝炎及丙型肝炎：慢性乙型肝炎患者患上肝癌的風險比一般人高100倍。至於慢性丙型肝炎病毒，雖不及乙型肝炎普遍，但患者患上肝癌的風險更比一般人高150倍；肝硬化：肝臟長期受損，損耗肝修復能力，纖維組織自我修補致肝結疤；食物霉菌：由花生、穀物、粟米、大豆、乾果發霉產生的黃曲霉毒素可致肝癌；各種代謝症：脂肪肝、高血脂、高血壓、高血糖、高密度脂蛋白膽固醇偏低等，多見於超重人士；環境污染：長期吸入有害化學物質。

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食物安全中心及消委會早前報告，部分預先包裝黃薑粉受黃曲霉毒素污染。（資料圖片）

肝癌症狀↓↓

早期肝癌一般沒有症狀，但發展至中後期－－

腹部脹大，右上腹有硬塊，肩胛骨部位不適；腹部積水，有時於腹部表面可見靜脈青筋；眼白泛黃、皮膚痕癢；小便呈茶色、大便呈淺灰色；凝血素不足，易受傷出血；食慾不振，無故消瘦；噁心嘔吐；發燒、疲倦昏睡。（香港癌症基金會）

如察覺到有任何症狀應盡早求醫

預防肝癌↓↓

衞生防護中心建議市民減少飲酒及接受乙型肝炎預防疫苗注射