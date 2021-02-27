吳孟達入院多時終不敵肝癌逝世　終年70歲

撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-02-27 17:58

吳孟達（達哥）今日（27/2）因肝癌於仁安醫院逝世，終年70歲。早前已不斷傳出達哥病危的消息，好友田啟文（田雞）早前向傳媒透露達哥不幸罹患肝癌，兩個月前已做過切除手術，不過身體尚未復原，要接受化療。

好友田雞剛剛接受傳媒訪問時說：「啱啱離開我地，多謝大家有心，好安詳嘅，醫生之前一路畀啲藥去都係好係令佢舒服嘅，等佢瞓覺。我哋一陣會睇吓處理，我哋唔知佢係乜水，但佢哋唔喺現場入面，佢只係喺走廊，我只可以講每人做嘢方式…應該要尊重屋企人，唔係為攞新聞拎到人哋唔舒服。」

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早前達哥上內地綜藝指自己心臟出事後力不從心，夜闌人靜時感覺自己要走了。（影片截圖）

達哥生前為我們帶來不少歡樂。(圖片受訪者提供)

達哥生前拍下無數電影，最經典的當然是與周星爺星爺的笑片，如：《賭聖》、《逃學威龍》、《九品芝麻官》、《喜劇之王》等等。在影圈也得到廣泛認同，曾獲得多屆香港電影金像獎和台灣電影金馬獎最佳男配角提名，並以《天若有情》榮獲第10屆香港電影金像獎最佳男配角。

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