強制檢測大廈｜增29地點　美景樓二次強檢　8個工作場所上榜

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-02-28 00:27

新冠肺炎疫情持續，本港今日（27日）新增33宗確診個案，創近期新高。政府刊憲，29個地點被納入強制檢測公告，包括21幢大廈。 源頭不明個案的大廈須強制檢測，包括杏花邨45座、屯門海翠花園4座等；而九龍城美景樓1期為第二次被納入強檢。而有關連個案亦涉及新增12座大廈，包括如心艾朗酒店、北角富澤花園富達閣、⾧沙灣昇悅居2座等。 當局今日開始收緊工作場所檢測標準，8個工作場所須強制檢測，包括大埔比華利山別墅會所、德萃幼稚園（紅磡）和瑪麗醫院K座528室等。

源頭不明的個案所居的大廈須強制檢測，包括柴灣杏花邨45座、屯門海翠花園4座、葵涌寧峰苑庭峰閣、油麻地金勳大廈等；當中九龍城美景樓1期為第二次強制檢測，該大廈於2月初因污水樣本呈陽性而強檢。

有關連的個案中，亦多12座大廈需要強制檢測，包括觀塘樂華南邨輝華樓、土瓜灣樂民新村樂善樓、大埔富善邨善鄰樓、沙田桂園11座、荔枝角道昇悅居2座、黃大仙彩雲邨飛鳳樓、炮台山道富澤花園富達閣、觀塘如心艾朗酒店、九龍城啟晴邨滿晴樓、愉景灣蘅峰蘅欣徑12號、屯門欣田邨綠田樓，以及紅磡海灣軒海景酒店E座。

任何人士不論以何種身分，包括但不限於住客、訪客及工作人員，在本月14 日至27 日期間曾身處以上地點超過兩小時須強制檢測。

今日起收緊工作場所的檢測準則

此外，當局今日起收緊工作場所的檢測準則，若有一名確診者在傳染期內曾到訪工作場所，該場所內所有員工亦須強制檢測。本月14日至27日期間曾在位於以下地點工作或值勤的人士須強制檢測，包括全職、兼職及替假員工。

8個工作場所包括薄扶林瑪麗醫院K座528室、銅鑼灣中心10樓B陞宇信貸有限公司、銅鑼灣恆隆中心1511室恆隆地產、鰂魚涌林肯大廈12樓恒安標準人壽公司、中環中銀大廈47樓，及大埔三門仔比華利山別墅會所，尖沙咀K11 MUSEA和德萃幼稚園（紅磡）。其中德萃幼稚園（紅磡）的員工，以及學生亦須強制檢測。

花園道1號中銀大廈47樓須強檢。（資料圖片）

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