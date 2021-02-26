強制檢測大廈｜刊憲列15大廈　石硤尾邨21至24座相連4幢均須強檢

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-02-26 23:48

本港今日（26日）新增24宗確診個案，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君於疫情記者會上指確診個案涉及12座大廈。政府於晚上刊憲向15座大廈發出強制檢測公告，當中新增的3座大廈為石硤尾邨第21座、第23及24座。該三座大廈均於過去14日未有新增確診患者。

政府刊憲，根據《預防及控制疾病 ( 對若干人士強制檢測 ) 規例》( 第 599 章，附屬法例 J) ，指明任何人士不論以何種身分，包括但不限於住客、訪客及工作人員 ，在2月13日至2 月26日期間，曾身處以該15座大廈之一，需要在2月28日或之前，由流動採樣站、社區檢測中心、索取樣本瓶等不同方法，進行新冠病毒檢測。受檢人士若在2月24日至26日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

石硤尾邨增3座須強檢 無新增住戶確診

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君於下午疫情記者會曾提及有12座大廈均有新增確診者，而政府刊憲新增三座大廈納入強檢，分別為石硤尾邨第21座、第23及24座，而根據衞生署資料，該三座大廈均於過去14日未有新增確診患者。不過，第21座、第23及24座均與有新增確診者的第22座相連。

被納入石硤尾邨第21至24座為相鄰大廈。（Google地圖）

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▼ 過去14天確診患者行蹤、住址▼