新冠肺炎｜名潮食館爆疫響警號　專家促食肆改善通風、增換氣量

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-02-27 18:23

新冠肺炎疫情持續，尖沙咀K11 MUSEA「名潮食館」爆疫，累計已有逾40名食客及員工染疫。不少人擔心食肆再造成廣泛傳播，有餐飲業界指，政府在年初七（18日）放寬晚市堂食前，曾要求食肆改善通風，但設一個月寬限期，業界認為加強換氣是「值得做」。 政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌就直指，食肆其中一個高危因素正是換氣量，並認為「名潮食館」正正是好例子，讓食肆警惕，須立即改善高危因素。他建議食肆可加設高效空氣過濾設施、增設風扇，以及加強清潔洗手間等。

▼2月18日年初七起 晚市堂食須使用安心出行▼

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近日尖沙咀K11 MUSEA食肆「名潮食館」爆疫，不少人擔心食肆再爆發疫情。餐飲業組織「稻苗學會」會長黃傑龍表示，政府年初七（18日）放寬晚市堂食前，曾對業界設3個要求，包括使用「安心出行」或登記資料、員工檢測，以及改善通風。

黃指，食環署曾提及食肆通風要求，每小時換氣量須達6次，如不達標則需加裝紫外線空氣消毒機等設備。不過相關要求設一個月寬限期，目前業界仍未知，該項要求確實要完全執行的日期。

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黃認為，食肆加強換氣量是「值得做」，而「名潮食館」爆疫，正正顯示有需要推行有關措施，相信食肆改善通風後，可減少病毒傳播率。他又直言，加強換氣量比使用「安心出行」成效更大，「『安心出行』係被動，出咗事先通知」。他續指，食肆申領牌照時，當局已要求火鍋店及燒肉店，分別需每小時換氣15次及20次，故相信該批食肆已達標。

然而黃表示，當局要求食肆聘請承辦商檢查通風設備是否符合要求，料要花數千元；如不達標要加裝空氣過濾設施，「小店都起碼要使3,000至4,000元，大酒樓可能要再用幾萬元」。而在疫情下，不少食肆生意大減，故通風的相關要求，亦令食肆負擔再增加，故希望政府可資助聘請承辦商。

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專家︰通風量為高危因素 籲食肆增設「執枱專員」

「名潮食館」確診個案中，部份確診食客於地庫樓層用膳。許樹昌就指，食肆有多個高危因素，當中包括換氣量。他舉例指，空氣一旦不流通，有患者咳嗽而其病毒量高，已可引起局部空氣傳播；然而若換氣量高，則可稀釋病毒量。

被問到政府容許食肆加強換氣量的措施，設有一個月寬限期，是否屬漏招？許樹昌認為，港府做法可理解，因食肆或很難即時做到相關工作，惟他強調，「名潮食館」事件是「好好嘅例子，食肆應該要警惕，即時改善高危因素」。

他建議食肆如未能改善通風，可透過加設空氣過濾裝置，並放置風扇加強空氣流通；亦須增設「執枱專員」，以及增加清潔洗手間及各設施的次數。

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