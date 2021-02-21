天文台預測周三起有雨　周五元宵節和暖26度　大埔櫻花鬱金香盛開

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-02-21 13:04

本港近日持續天晴，受一股清勁至強風程度的偏東氣流影響，天文台預測本周中後期廣東沿岸雲量較多，迎來一兩陣雨，料周五年十五元宵節（26日）多雲，但日間仍短暫時間有陽光及溫暖，市區最高氣溫升至攝氏26度，市民可在暖笠笠天氣下共度佳節。

近日春暖花開，大埔小白鷺餐廳外的一片鬱金香盛開，吸引不少人專程前往與親友和寵物拍攝；大埔農墟梅花過後，櫻花也開始爆開。

▼大埔小白鷺餐廳鬱金香盛開▼

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▼大埔農墟盛開櫻花▼

踏入農曆新年，幾乎日日天晴。天文台預測，未來一兩日廣東地區大致天晴，日間溫暖，料周二（23日）市區最高氣溫升至26度，初時部分地區能見度較低。

（天文台網站截圖）

受一股清勁至強風程度的偏東氣流影響，本周中後期廣東沿岸雲量較多，天文台料周三（24日）本港開始大致多雲，初時有一雨陣微雨，且風勢稍大，離岸風間中達6級，令市區氣溫稍回落至19至23度，料至周末仍多日有雨。不過，天文台料元宵節當日有機會無雨，日間短暫時間有陽光及溫暖，市區最高氣溫升至26度。

天文台料下周初暫別雨天，迎來短暫陽光，日間溫暖，市區最高氣溫再回升至26度。

杜鵑會在未來一兩日橫過菲律賓中部。（天文台網站截圖）

「杜鵑」將進入南海南部並消散

此外，在正午12時，熱帶風暴「杜鵑」集結在馬尼拉之東南約990公里，預料向西北偏西移動，時速約20公里，移向菲律賓中部。天文台料「杜鵑」會在未來一兩日橫過菲律賓中部及減弱，隨後進入南海南部並消散，不會進入本港800公里範圍，對本港威脅不大。