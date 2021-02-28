愛國者治港│張建宗指原則一直都存在　既非新概念　也是最低要求

撰文： 杜潔心 最後更新日期： 2021-02-28 09:54

全國政協副主席、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍上周一﹙2月22日﹚發表有關「愛國者治港」的重要講話，政務司司長張建宗今於網誌指，對完善香港政治體制發展及選舉制度有重大意義。 他指，全面落實「愛國者治港」是準確貫徹「一國兩制」方針必須遵循的根本原則，確保「一國兩制」行穩致遠，是維護香港特區的憲制秩序和保持長期繁榮穩定的重要前提；而「愛國者治港」原則一直都存在，既非新概念，也是最低要求。

全國政協副主席、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍上周一﹙2月22日﹚發表有關「愛國者治港」的講話。（資料圖片）

治理者必須是愛國者 是放諸四海而皆準的道理



張建宗指，香港特別行政區是中華人民共和國不可分離的部分，是直轄於中央人民政府的一個享有高度自治的地方行政區域；在這種憲制秩序和政治體制下，要求治港者愛國，堅定維護國家主權、安全、發展利益和香港長期繁榮穩定，實屬理所當然、天經地義。

治理者必須是愛國者，是放諸四海而皆準的道理，更不是香港特區獨有。「愛國者治港」原則一直都存在，既非新概念，也是最低要求。

他指，政治體制問題屬中央事權，並非香港特區高度自治的一部分。特區不可自行制定政治制度，而選舉制度是其中重要一環。因此，要落實「愛國者治港」原則，最關鍵和急迫的是完善相關制度，特別是完善選舉制度，確保香港管治權掌握在愛國者手中。特區政府必定尊重中央在政治體制完善方面的主導權。

目前香港正處於重新出發的關鍵時刻，只要立足於堅定不移貫徹「一國兩制」的初心，依照《憲法》和《基本法》辦事，堅決捍衛國家主權、安全、發展利益，香港定能在「一國兩制」的正確道路上走得更穩、更實、更遠、更成功。