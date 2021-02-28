財政預算案｜增股票印花稅拖冧股市？　陳茂波反駁：上海東京都跌

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-02-28 14:03

政府在新一份《財政預算案》上調股票印花稅稅率，由現時買賣雙方各付0.1%，加至0.13%，增幅達三成，股市隨即下滑。財政司司長陳茂波反駁，加稅只是每10萬元交易多付30元，屬可負擔水平，而股市波動屬外圍因素影響，上海、東京及首爾都有不同程度跌幅。

▼財政預算案2020派糖措施▼

政府提出加稅後股市即時波動，陳茂波今日（28日）在網誌指，港股提供大量以內地業務或內地科技為主的企業股票選擇，加上保障資金自由進出和實行普通法司法制度，以及在互聯互通制度下本港和內地股市的緊密聯繫，構成本港證券市場的獨特、核心優勢，有人笑言是某種形式的「獨市生意」，這難以複製的優勢，帶動市場持續發展，交投大幅上升，同時提供了略為上調印花稅率的空間，交投量從2017年底平均每日880億元，大增至去年平均每日接近1,300億元，單計今年1月份平均每日成交更達到2,400億元的新紀錄。

▼陳茂波於立法會宣讀新一份財政預算案▼

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印花稅加三成 陳茂波指每10萬元交易才多付30元

陳茂波反駁政府新建議其實只是每10萬元的交易，股民要多付多30元印花稅，對一般交易者屬於可負擔水平，而過去幾天港股市場的波動，一方面受外圍因素的影響，另一方面是個別股份（尤其是科技股）經一段時間急升後估值較高出現調整，並不影響當局對本港股票市場和國際金融中心地位大局的判斷，近幾天區內多個市場例如東京、首爾和上海等，亦同樣出現不同程度的跌幅。

陳茂波強調作出有關決定時，已小心充份評估、衡量措施對香港市場競爭力的潛在影響，並會繼續觀察具體變化作日後參考，亦將繼續推動金融市場的多元蓬勃發展。