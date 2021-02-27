財政預算案｜上調股票印花税　股市即大跌　陳茂波稱交投仍暢旺

撰文： 李恩慈 馬煒傑 最後更新日期： 2021-02-27 11:32

財政司司長陳茂波於本周三（24日）發表財政預算案，他今早（27日）在電台節目表示，上調股票印花税至0.13%，不會影響香港作為國際金融市場的地位，強調研判國際競爭要優化市場，提供更多投資產品，而非依靠壓低成本。 對於有指加稅導致股市大跌，恆生指數更暴瀉千點，陳茂波稱全球股市均在下跌，相信由美國債息上升引發，加上過去數月股市因量化寬鬆上升，有調整屬常見情況。

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陳茂波發表的新一份財政預算案提到，計劃上調股票印花税税率，由現時買賣雙方按交易金額各付0.1%，增加至0.13%。陳茂波形容，近日本港股市的成交額仍達3000多億元，屬交投暢旺。對於有指加稅消息導致股市大跌，恆生指數更暴瀉千點，陳茂波解釋，全球股市均在下跌，包括A股、美股、日韓股市等，相信由美國債息上升引發，加上過去數月股市因量化寬鬆上升，部份科技股的股值上漲，有調整屬常見情況，「短時間波動唔使擔心，見唔到會出現咩風險。」

陳茂波又稱，上調股票印花税不會影響香港作為國際金融市場的地位，強調研判國際競爭要優化市場，提供更多投資產品，而非依靠壓低成本。他承認，雖然本港的印花稅不算便宜，但收費較少，相信仍具相當競爭力。

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否認提早回撥未來基金投資收益為「做靚盤數」

預算案提到提早回撥未來基金的投資收益。陳茂波否認為「做靚盤數」，而是為了增加政府帳目的透明度。他強調只是將未來收益入帳，無取出作其他用途，可令市民安心，並讓國際評級機構看清楚香港的財政實力。

由於未來基金的年期較長，倘一次過回撥收益及本金，政府收入突然大增，會令市民以為盈餘很充足，也未必是好事。他指，發債非財赤工具 ，而是想推動金融發展，並顧及未來需要的持續公務開支。

陳茂波今早到商台出席節目，離開時其FS車牌的凌志專屬座駕突然死火「跪低」，最後轉為乘坐另一輛白色KIA四人車，離開時未有回應記者問題。