強制檢測大廈｜增19處所　涉柏寧酒店　多名患者曾訪K11 MUSEA

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-02-28 18:54

本港疫情持續，今日（28日）再新增22宗確診，並增加至少19處需要接受強制檢測。最新資料顯示，有不少患者曾到訪K11 MUSEA，而該處食肆「名潮食館」所爆發的群組亦陸續有人確診，在該19處要強檢的地方中，當中有10個地方的患者或相關人士都曾到該K11 MUSEA。 此外，多間酒店都需要強制檢測，包括灣仔駱克道旭逸雅捷酒店、銅鑼灣柏寧酒店、油麻地九龍諾富特酒店、大角咀珀麗酒店。而官立嘉道理爵士中學亦有學生染疫，該校所有學生及教師都要強制檢測。

安泰邨智泰樓出現源頭不明個案，大廈需要強制檢測。（資料圖片）

本港今日新增22宗個案，本地個案有17宗，當中4宗感染源頭不明。在源頭不明個案中，一名在旺角體育店工作的男兼職員工，與家人同住在安泰邨智泰樓，他的母親及哥哥已經初步確診，今日會被列為強制檢測大廈。

此外，一名31歲確診男士在酒店大堂上班，潛伏期曾在3間酒店工作，包括灣仔駱克道旭逸雅捷酒店、銅鑼灣柏寧酒店，以及油麻地九龍諾富特酒店。他除了住在東區興華二邨裕興樓，亦曾住在朋友的灣仔三元大廈，上述的大廈及工作場所都要強制檢測。

馬灣珀麗灣6座、珀麗灣26座須接受強制檢測。（資料圖片）

二人曾到該K11 musea 4地方要強檢



至於其餘兩宗源頭不個案中，一名53歲女確診者曾在K11 musea下午茶，但當時並非傳染期。她住在馬灣珀麗灣6座，並於觀塘駿業街中海日升中心38至39樓的建造業議會上班，兩處同樣需要強制檢測。

另一在K11 musea珠寶店Cartier工作的33歲女患者，則住在觀塘曉麗苑曉暉閣，潛伏期間曾去過月華街28至30號的泰康樓B座，兩幢都會被列作強檢大廈。

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近日多名患者曾到訪過K11 MUSEA。（余俊亮攝）

K11 MUSEA名潮食館再增患者 6處要強檢

至於13宗與之前個案相關的新增患者，有10位與K11 MUSEA食肆「名潮食館」群組相關，當中一人是食客的密切接觸者，於金鐘力寶中心1座15樓的夏禮文律師行工作，該工作場所需要強制檢測；另一人是診所護士，早前有三名的「名潮食館」確診食客曾到訪該診所，該護士住在屯門友愛邨愛智樓，亦曾入住大角咀珀麗酒店，兩處亦需要強檢。

至於與「名潮食館」群組相關的其他密切接觸者，其住址都要強制檢測，包括明德國際醫院員工宿舍、珀麗灣26座、觀塘富華閣。

官立嘉道理爵士中學須強檢



至於與其他個案有流行病學關連的患者，一人是官立嘉道理爵士中學的學生，該校所有學生及教師都要強制檢測；而元朗寶城洋樓、大南街76號亦都要強制檢測。