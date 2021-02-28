初選｜47名民主派周一應訊　法院旁聴座位閒置15分鐘　將重新分配

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-02-28 19:03

警方國安處今年1月拘捕超過50名參與去年民主派初選的人士，相關人士今日（28日）須提前到警署報到，最終47人被控串謀顛覆國家政權罪，將會通宵扣留，並於明日（3月1日）上午於西九龍裁判法院提堂。 司法機構特別安排三個法庭作為「延伸部分」，並預留額外座位等，且任何座位若閒置超過15分鐘，將被重新分配予其他法庭使用者。另外所有進入法院大樓的人士，需要下載使用「安心出行」或登記個人資料。

司法機構指，針對明日在西九龍裁判法院處理的一宗預計涉及數十名被告的新案件，會盡量預留額外座位，及作出特別的公眾旁聽安排，以應對旁聽座位供不應求的情況。由於預計案件被告超過40名，其法律代表人數眾多，法庭內的座位（共95個）會全數分配予他們。

↓↓當日拘捕情況↓↓

將設3個延伸庭 家屬籌10時15分派發 座位閒置15分鐘將被重新分配

司法機構經考慮整座法院大樓其餘可用的法庭和轉播設施的容量後，會安排3個法庭的延伸部分，轉播有關案件的法庭程序，並提供66個記者席和95個公眾席，給不同人士旁聽，包括第二庭（30個記者席和40多個家屬席）、第十八庭（36個記者席、14個公眾席和5個公眾企位）及陪審員集合處（76個公眾席）。

法庭使用者如欲旁聽聆訊，需於西九龍法院大樓一樓中庭的指定區域排隊輪候，預計聆訊不早於上午11時開始，家屬席籌號將確定於上午10時15分派發，而其他旁聽籌號則於上午10時30分派發。法庭使用者應依從司法機構職員和保安人員的指示。

在聆訊進行期間，為盡量公平分配和利用有限數量的座位，任何座位在聆訊期間被閒置15分鐘或以上，將被重新分配予其他法庭使用者。這項要求與其他法院，如高等法院，規定大致相同，即若持籌人離開其座位／位置15分鐘或以上後，入場籌號將作無效。

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進入法院大樓必須使用「安心出行」或登記資料

此外，司法機構提醒法庭使用者，由明日起，所有進入法院大樓的人士必須使用「安心出行」流動應用程式，或將其姓名、聯絡電話、到訪法院大樓的日期和時間記錄在登記表格，以加強保護法庭使用者免受2019冠狀病毒病的感染。所有不使用程式並拒絕記錄聯絡資料的人士，將不獲准進入法院大樓。

司法機構實施有關措施時，會盡量減低對法庭使用者所造成的不便。然而，法庭使用者進入法院大樓時難免會用上較多時間。因此，法庭使用者在前往法院大樓前，請預先下載並嘗試使用程式，並且提早到達法院大樓。