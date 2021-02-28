35+初選︱47人被控串謀顛覆國家政權　鄺俊宇涂謹申等8人未被起訴

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-02-28 18:08

警方國安處今年1月拘捕超過50名參與去年民主派初選的人士，有關人士今日（28日）須提前到警署報到，包括港大法律系前副教授戴耀廷、荃灣區區議員岑敖暉、前立法會議員區諾軒等人。警方今日起訴47名於本年1月被拘捕的人士，包括39男8女，年齡介乎23至64歲。 消息指，民主動力司庫關尚義、前立法會議員涂謹申、鄺俊宇、參與衞生服務界初選的劉凱文、袁偉傑、李國麟、李芝融及參與九龍西初選的安德里未被起訴。

▼▼53名參與去年民主派初選人士報到情況▼▼

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（香港01製圖）

警方今日（28日）下午會以「串謀顛覆國家政權罪」起訴47名於本年1月被拘捕的人士，包括39男8女，年齡介乎23至64歲。所有上述人士會被通宵扣留，並將於明日（3月1日）上午11時後於西九龍裁判法院提堂。其中，已被起訴的阿布泰國生活百貨創辦人林景楠因身體不適，下午在警員押解下在威爾斯親王醫院急症室等候治療。

林景楠因身體不適，下午在警員押解下在威爾斯親王醫院急症室等候治療。（香港01記者攝）

消息指，民主動力司庫關尚義、前立法會議員涂謹申、鄺俊宇、參與衞生服務界初選的劉凱文、袁偉傑、李國麟、李芝融及參與九龍西初選的安德里未被起訴。

袁偉傑籲戰友保重

參與衞生服務界初選的袁偉傑未被起訴，下午3時許離開田心警署，5月再到警署報到。被問到未被起訴是否幸運，他表示「一言難盡」，對其餘被控戰友說加油：「保重，難過日子總會過去。」

民主動力司庫關尚義獲准保釋至5月4日再到警署報到。關尚義離開將軍澳警署時表示，很高興在5月4日歷史日子「見一見警察」，「五四運動」是中國歷史上一場學生運動，多年前爭取自由。他認為香港自由愈來愈少，權利範圍愈來愈窄，「係好大扣留所」，強調支持被落案起訴的人士：「佢哋無做任何犯法嘅嘢，繼續支持佢哋。」

涂謹申指民主派人士被檢控是可不理喻

民主黨前立法會議員涂謹申下午約3時半離開中區警署，透露保釋時間延長至5月4日。他指，對於民主派朋友被檢控，「完全係不可理解，不可理喻。冇辦法理解同用道理講清楚。」但他重申，由於身處保釋期，律師提醒他不適宜講解及評論案情。

涂續指，現時不論港人、從政抑或已退出政壇的人士，其處境存在困難。但他認為，社會上重要的事情，如財政預算案及國安經費，需盡量表達意見。他亦指，會與同事商量明日到西九龍法院，為被檢控的人士打氣。

（林振華攝）

鄺俊宇﹕請香港人支持民主派人士

民主黨前立法會議員鄺俊宇於下午4時許離開天水圍警署表示，自己以沉重的心情說話，其間他不斷飲泣。請每一位香港人在民主派最風雨飄搖的時候，支持每一名民主派人士。他又指。明日被起訴人士會上庭，他亦會到場支持。鄺最後表示﹕「請每一位香港人，撐住香港民主派嘅每一日」。

嚴重弱智人士家長協會前主席李芝融離開大埔警署時表示，他認為自己獲准續保是幸運的，但這種幸福是黯然的，他指如果政府及早處理社會的訴求，是不會發展至如今的地步，現在整個香港都不會開心，「好唔開心，香港經歷緊一個好大嘅轉變，而呢個轉變係香港要付出好大嘅代價。大家都要保重，大家要相信香港仲存在未來嘅。」

對今次的案件，他沒有預計到任何的發展，因自己不是長期投身政治的人，過往亦沒有類似案例，故自己估計不到今日會獲准繼續保釋。對於今次以此罪名控告47人，他相信「香港人自己會有判斷，到時睇下歷史點寫」，他向被控告人士稱保重，並指香港人仍然很關心他們。他續指，自己傾向不參與新一屆的立法會選舉，除了因為今次的事件，自己亦未能整理個人狀態繼續做自己的議會路線。

李國麟回覆《香港01》稱，今日已到荃灣警署報到，5月4日下午3時再報到。

劉凱文同樣須於5月4日再報到，他在Facebook表示，心情仍然沉重，寄語「各位戰友，加油頂住」。