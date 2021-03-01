堅尼地城南海大廈90歲老翁染退伍軍人病　今年累計3宗個案

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-03-01 13:54

衞生署衞生防護中心今日（1日）公布，在今年2月21日至27日期間，衞生防護中心錄得一宗社區感染的退伍軍人病個案，涉及一名有長期病患的90歲男病人，病人居於堅尼地城南海大廈。而截至2月27日，今年錄得3宗退伍軍人病個案。

在今年2月21日至27日期間，衞生防護中心錄得一宗社區感染的退伍軍人病個案，涉及一名有長期病患的90歲男病人，病人居於堅尼地城南海大廈。（Google Map截圖）

衞生防護中心發言人指，當局正就相關個案展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案。而截至2月27日，今年錄得3宗退伍軍人病個案；2020年及2019年分別有104及105宗。

當局表示，男士、50歲以上人士、吸煙人士、酗酒人士和免疫力弱的人士均較易感染退伍軍人病。另外，有些情況也可能增加患病風險，包括供水系統保養欠佳導致積水儲存、居所使用舊式供水系統或附近設有冷卻水塔或噴水池、使用電熱水器、按摩池或溫泉，以及近期曾到酒店或船隻。

在今年2月21日至27日期間，衞生防護中心錄得一宗社區感染的退伍軍人病個案，涉及一名有長期病患的90歲男病人，病人居於堅尼地城南海大廈。（資料圖片）

當局指，退伍軍人桿菌可存在於多種環境，尤其適合在攝氏20至45度的溫水生長。它可存活在不同水源環境，如水缸、冷熱水系統、冷卻水塔、按摩池、噴水池和家居呼吸道醫療器材等。病人有機會因吸入人工製水系統釋出受污染的水點和霧氣而受感染。在處理花園土壤、堆肥和培養土時亦可能感染。

衞生防護中心建議，免疫力弱的人士應以無菌水或經煮沸的水飲用、刷牙及漱口；亦應避免使用加濕器或其他可產生霧氣的設備。市民應注意個人衞生；定期或按製造商建議的次數，為水龍頭及花灑頭的隔濾器進行檢查、清潔、除垢及消毒等。