事隔15年重推T4號主幹路　政府料上半年刊憲　2023年申請撥款

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-03-01 18:07

政府於2006年曾刊憲興建T4號主幹路，不過當時遭到居民反對，最終計劃擱置。事隔15年，土木工程拓展署表示正就項目作勘查研究，計劃今年上半年刊憲，並於2023年立法會申請撥款，詳細施工時間表仍有待檢視。 根據該署2019年提交的工程簡介，假如2023年開始施工，幹道便有望於2028年啟用，預料屆時往來馬鞍山及青沙公路和城門隧道公路的駕駛人士，毋須途徑沙田市區內的道路，以節省行車時間，舒緩沙田區內的道路交通。

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翻查資料，政府早於1970年代後期，已規劃T4號主幹路，以作為沙田區內道路網絡的一部分，之後部分公路的天橋都預留接駁口，以便日後連接T4號主幹路，例如沙田青沙公路、沙田路近曾大屋的道路、城門隧道公路近蔚景園的位置，不過由於天橋接駁口閒置過久，部分逾30年，之前被申訴專員公署批評。

運輸署 、 路政署及土拓署提供資料

事實上，於1990年代規劃沙田區新市鎮時，預料人口會急增，到2002年時，已公布項目的環境影響評估研究，之後更於2006年刊憲興建。不過，當時的方案接獲逾800個反對意見，結果方案未獲採納，沙田區議會亦撤回對項目的支持；到2009年，區議會度表示不支持該項目，最終項目被擱置。當時報道指，居民擔心工程破壞景觀風水、影響樓價和製造污染。

不過到2016年，土拓署的顧問研究再評估沙田區交通情況，認為T4號主幹路可紓緩沙田區的交通擠塞，並提出改良方案，避免砍伐或移植古樹，更改走線，最終方案於2018年獲區議會支持。

土拓署今日（3月1日）回覆《香港01》表示，正勘查研究T4號主幹路，計劃今年上半年刊憲，並計劃2023年向立法會申請撥款，之後盡快開展工程。署方指，會檢視所收的意見，盡快完成道路設計，以確立相關建造預算，現時詳細施工時間表及建造預算，仍有待檢視。不過如按之前的工程時間表，如2023年施工，就可於2028年啟用。

土拓署於2019年的工程項目暫定時間

翻查土拓署於2019年的工程項目簡介，最新項目包括一條將西北面的城門隧道公路及青沙公路，與東南面的沙田路連接的主幹道路，全長約2.6公里，雙程雙線行駛。與舊方案相比，現時將東行高架道路，移離蔚景園、避免砍伐或移植在松嶺路沿路的古樹名木，並將沙田頭村附近的擬建高架道路，修改為低於地面的道路及行車隧道。

土拓署表示，T4號主幹路啟用後，駕駛人士可使用馬鞍山路／大老山公路／沙瀝公路／沙田路等，往來馬鞍山及青沙公路和城門隧道公路，毋須再途徑沙田市區內的道路，預計可節省行車時間和舒緩沙田區內的道路交通。

容溟舟（右二）表示如不再興建T4號主幹路，或會引致「災難性」影響（資料圖片／吳倬安攝）

土拓署文件又指，現時往返馬鞍山和荃灣／西九龍的交通需途經大埔公路（沙田段）及其他沙田區內的道路。沙田區議會交通及運輸委員會主席容溟舟表示，行經大埔公路沙田段的車輛，更包來往大埔區、北區的人士，不時引致擠塞。他相信，T4號主幹路確有助分流，舒緩擠塞，但日後馬鞍山、14鄉一帶再有新居入伙後，相信「呢頭起完（T4號主幹路），之後又塞返」，認為須再研究其他紓緩塞車的方法。

容溟舟表示，現時未詳細知道居民對新方案的看法，不過形容如不再興建，或會引致「災難性」影響，沙田一帶的道路會更擠塞。