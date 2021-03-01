名潮食館爆疫　政府「加辣」食肆周四起需設執枱專員　加強通風

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-03-01 19:12

K11 Musea「名潮食館」爆疫引起全城關注，港大微生物學系講座教授袁國勇視察後，指該餐廳內通風系統未及設計的三分之一，或引致短距離空氣傳播。食物環境衞生署同時宣布對餐飲業界「加辣」，本周四開始要求業界設立「執枱專員」、3月中旬起每小時換氣要求達6次。 此外，食物及衞生局副局長徐德義亦宣告，社交距離措施本周四（4日）到期，政府已決定延長14日至3月17日，即維持4人限聚令、強制戴口罩等防疫措施，食肆在符合條件之下提供晚市堂食至晚上10時。

▼疫情趨緩 年初七（2月18日）社交距離措施有條件放寬▼

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港大微生物學系講座教授袁國勇今日聯同政府人員到K11 Musea視察，袁國勇早在去年（2020年）中提出食肆要設立「執枱專員」，區分上菜及執拾碗碟員工，避免上一輪帶有病毒的顧客，經員工雙手傳播給下一輪客人造成交叉感染。

食衞局、食環署今日早上跟餐飲業界開會，副署長黃淑嫻表示，已應袁國勇建議要求業界設立執枱專員，若無法區分開上菜及執拾兩隊人，就要確保員工做完一輪工作，便要洗手或用酒精搓手液，若配戴手套就要更換手套，會在3月4日加入新指示。

至於食肆換氣方面，她稱會要求食肆加強空氣流通，每小時換氣次數要達6次，不達標者就要有其他空氣淨化設備替代方案，目標在3月中加入新指示，4月底或之前完成新要求，否則會按第599F章《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》處理。

她補充，過去兩周有11宗餐飲處所個案違規，包括枱與枱之間無1.5米距離或無有效阻隔；一枱超出上限人數，被署方禁晚市及一枱最多只有兩人懲處，為期3至7日。

▼2月18日年初七起 晚市堂食須使用安心出行▼

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社交距離措施本周四到期，食衞局副局長徐德義今日宣布，政府已決定延長措施至3月17日，限聚令維持4人、強制市民在公眾地方戴口罩、合資格食肆才可營業至晚上10時等。他提醒食肆員工要非常注重手衞生，盡可能洗手及適當更換手套；食肆要嚴格執行一半入座率規定；食肆員工不適就要求醫。

至於市民早前大排長龍領取深喉唾液樣本，徐德義指日前服務量的確緊張，但最近一周已加入新檢測商協助，近兩日情況已紓緩，提交樣本後通常兩日內都有檢測結果，而且社區檢測中心預約名額充裕只有約3成，有需要市民都可到中心採集呼吸道樣本。