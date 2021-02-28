名潮食館3確診食客求醫診所護士疑被傳染　毗連洋酒舖聞訊即落閘

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-02-28 19:19

本港新冠肺炎疫情持續，衞生署防護中心公布今日（28日）新增22宗確診個案，其中K11 MUSEA名潮食館群組增10宗，累計共44宗個案。該群組更牽連至診所護士，2月22日及24日分別有3名確診食客，曾到大角咀埃華街黃頌仁醫務所（日夜診）求醫，懷疑護士被傳染。診所今日（28日）已停止營業，旁邊的洋酒舖得知消息後不久便落閘，指「 還掂都冇生意，落閘算啦」；毗連的壽司店店員表示，擔心政府會封鎖大廈。

診所告示未提及護士確診

黃頌仁醫務所今日下午5時已停止營業，鐵閘貼了告示指，診所須關閉全面消毒，望街坊耐心等候復業，又指未來數日或更新告示。不過，告示內容並無提及診所職員確診。

診所旁的洋酒舖老闆呂先生指，診所今日沒有營業，但他坦言感到擔心，會以消毒噴霧為店舖消毒，亦會拖地清潔門外的位置。至於會否繼續營業，他回應指「等個仔話事」，但不久後他便關門落閘，並向記者表示平時營業至晚上9時，但他認為生意已受影響：「 還掂都冇生意，落閘算啦。」

診所旁的洋酒舖老闆呂先生，聞訊後便關門落閘：「 還掂都冇生意，落閘算啦。」（歐陽德浩攝）

食肆店員憂政府封鎖大廈

而診所旁邊另一間壽司店則正準備營業，店員得知消息後大感震驚，擔心政府會封鎖大廈，更開玩笑指應提早下班，不過他們推斷老闆會繼續營業。

店員續指，大角咀過去有不少確診個案，旁邊的大廈早前亦有新增個案，坦言「 日日都驚啦，有邊日唔驚？」不過由於食肆員工需定期接受檢測，而他們昨日驗出陰性，因此亦感到安心。

診所旁的壽司店則正準備營業，職員擔心政府會封鎖大廈，更開玩笑指應提早下班。（歐陽德浩攝）

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