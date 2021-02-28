確診食肆大廈｜K11 ARTUS The Chamber上榜　37歲患者曾訪3餐廳

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-03-01 00:24

K11 MUSEA「名潮食館」群組持續擴大，本港周日（28日）新增22宗確診，「名潮食館」群組則擴大至44人中招。其中一名患者在潛伏期曾光顧佐敦富都茶餐廳、位於觀塘創紀之城5期的京饌，以及Table 18 Bar & Restaurant，而京饌早前已公布有確診者到訪過。 此外，在建造業議會工作的53歲女子，在潛伏期曾到訪 K11 ARTUS內的The Chamber。

衞生防護中心晚上更新患者行蹤，K11 MUSEA「名潮食館」群組再增10人確診，其中居於秀茂坪富華閣的37歲男子（#10999）沒有出現病徵，在2月24日至26日曾到訪柯士甸道118-120號「富都茶餐廳」、創紀之城5期的「京饌」、以及創紀之城5期的「Table 18 Bar & Restaurant」。其中「京饌」早前另有兩名確診者到訪（則#10877及#10878）。他在潛伏期亦曾到訪莊士倫敦廣場及美麗華廣場。

一宗源頭不明個案涉及一名在觀塘駿業街中海日升中心建造業議會工作的53歲女子（#10992）。她在2月25日發病，衞生防護中心指其於2月19至20日在K11 MUSEA 5樓「Lilium by Gitone」吃下午茶，2月22至23日曾到四區建造業議會訓練中心出席講座。根據行蹤表，她在發病前一日（24日），曾到訪K11 人文購物藝術館的「The Chamber」。

此外，有確診者曾到訪的食肆還包括銅鑼灣廣場2期的「牛大人」，涉及在三間酒店大堂詢問處工作的31歲男子（#10998 ）。

「名潮食館」群組患者分布多區

確診者居所方面，新增曾到「名潮食館」用膳的71歲男子（#10994），居於紅磡海灣軒海景酒店E座、62歲女子（#11005）居於灣仔熙華大廈B座。而其他群組的密切接觸者則分別居於石硤尾石硤尾邨美薈樓、山頂明德國際醫院員工宿舍、秀茂坪富華閣、長沙灣昇悅居2座、馬灣珀麗灣26座。

至於在大角咀埃華街105號黃頌仁醫務所工作的28歲女護士（#11002），居於屯門友愛邨愛智樓，也曾入住大角咀九龍珀麗酒店。她沒有光顧「名潮食館」，但22日及24日有3名群組確診食客到該診所求診，懷疑護士由此被傳染。

▼ 過去14天確診患者行蹤、住址▼

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▼29間港島、九龍、新界及離島疫苗接種中心全名單▼