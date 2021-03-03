全港首個青年創業網上展銷會　中學生疫下創業　售本地特色商品

撰文： 黃穎津 最後更新日期： 2021-03-03 07:00

疫情之下，許多市民消費模式改變，更傾向於網上購物。非牟利機構青年成就部（JAHK）將於本月13日以網上形式，推出青年創業網上展銷會，有逾1,200名14至18歲學生分別成立公司參加，推出過百款具創意及香港特色產品。

有來自5間中學的公開組學生「KongNect」以香港街景及文化設計KongNect Planner記事簿；保良局李誠璧中學學生「Unbounded」以環保為主題，回收塑膠樽再造成「絕膠遮」；以及聖瑪加利男女英文中小學學生「Enchkant」以香港地標及文化為主題，設計原創環保燈罩及港式水晶球。

設計團隊成員代表余懿行（左）、林泳彤（中）、鍾安澄（右）希望以香港特色街景，喚起港人的快樂回憶，香港是一個無數人在此一同奮鬥努力的地方。（黃穎津攝）

中學生自創金句：香港人要爭氣 做一個叻人

「JA香港青年創業網上展銷會」將於本月13日上午11時至下午5時舉行。由來自協恩中學、瑪利諾修院學校中學部、聖若瑟書院、英皇書院以及聖保羅書院學生，組成的公開組公司「KongNect」，以香港街景及文化設計KongNect Planner記事簿，定價75元一本。

公司成員代表余懿行、林泳彤、鍾安澄介紹產品稱，香港人生活節奏快，有時可能會因壓力大而生出一些怨氣，設計團隊希望以香港特色街景，喚起港人的快樂回憶，香港是一個無數人在此一同奮鬥努力的地方。而團隊成員作為高中生，亦深知高中生活壓力大，生活相當忙碌，他們希望用家能善用記事簿規劃時間，訂立目標。在記事本的頁面上，他們亦留下一些「心靈雞湯」，如「香港人要爭氣，做一個叻人」，望能為世界帶來正能量。

變廢為寶：14個膠樽重塑為伸縮傘

由保良局李誠璧中學學生成立的「Unbounded」公司則以環保為主題，回收塑膠樽再造成「絕膠遮」，每14個膠樽便可重塑為一把伸縮雨傘，每把雨傘定價為120元。公司成員代表吳嘉瑩、謝頴樂、易文儁、李悅怡介紹指，雨傘主要色調為灰色，其中一面傘面印有「700」字樣，寓意現時約有700種海洋生物受塑污染問題影響，以及香港每日有700噸膠樽被棄置到堆填區。

團隊成員希望可以從學校出發，從而將環保觀念推廣至全香港700萬人。同時，灰色傘面上的LOGO，亦意味在2020年，全世界都經歷灰暗的一年，但灰暗過後亦將迎來曙光。

此外，由聖瑪加利男女英文中小學學生成立的「Enchkant」公司，以香港地標及文化象徵，以再生紙和報紙製成環保燈罩，表面上刻有香港高樓大廈及鯉魚圖案，定價為128元。公司另一項產品，則為港式水晶球，分別有維多利亞港口、香港山頂、茶餐廳和霓虹燈光招牌四種不同立體圖案，客人也可自主訂製不同設計款式，定價為98元。

燈罩及水晶球中都有加入燈光元素，公司成員代表Vanshiha、陳敏萱、Alyssa、蔡碧瑜指，希望能以此於疫情下做香港人的曙光。