新冠肺炎｜社企「共廚格仔車」助單親媽創業　藍帶級甜品有得賣

本港新冠肺炎第四波疫情爆發，飲食及零售業遭受重創，香港的失業率更創十年新高。為了在「疫」市送上暖意，近日有本地服裝品牌與社企合作，撥出店鋪空間為基層和廚藝素人增設寄賣點。這個「共廚格仔車」除了可以讓受助光房的單親媽媽、照顧兒子而放棄事業的法國藍帶級廚師、以及健康推素的人士聚首一堂展現廚藝，更可為他們開拓新的銷售渠道，創造小本創業謀生機遇。

「共廚格仔車」的計劃可向公眾推廣「共享寄賣點」的理念，在疫情下分享寄賣空間，促進創業機會並創造一個全新的共享煮食生態環境。 （「共廚格仔車」提供圖片）

「共廚格仔車」由本地服裝品牌Gourami和社企「共廚家作」合作推出。Gourami創辦人Flora表示，疫情直接衝擊基層的生計及加劇貧富懸殊，因此希望藉與社企合作，為受疫情影響收入的基層人士提供短期就業機會，盡一份社會責任。而共廚家作的創辦人鄭耀彤則表示，組織自2016年成立至今，一直透過共享閒置廚房及共享煮食空間的理念，讓每位家廚在計劃中大顯身手，亦讓顧客品嚐在家製作的味道；今次亦希望藉「共廚格仔車」的計劃向公眾推廣「共享寄賣點」的理念，在疫情下分享寄賣空間，促進創業機會並創造一個全新的共享煮食生態環境。

四位「家廚」的入廚及創業經歷故事均有不同。其中「心媽家餸」主理人凱欣是參與「光房」計劃的單親媽媽。凱欣指「心媽家餸」這個店名除了是她的別號外，也是她對童年美食的回憶。她指小時候家中為了節省金錢，不能常到酒樓，但一家人會記住不同菜式的味道回家礸研，複製過燒賣、炸油角、炆蘿蔔等菜式。隨着廚藝日漸進步，凱欣也漸漸萌生創業想法，她與共廚家作合作，一圓創業夢，「我希望由這個寄賣點開始，慢慢地建立自己的店鋪，由我們一家人一同打理。希望其他單親媽媽也可以我為例，讓她們知道可照顧小朋友之餘同時可以發展自己興趣及事業。」

另一位家廚Clare同樣是全職媽媽，她擁有法國藍帶廚藝，曾在澳洲生活十多年並在當地任職甜點師傅，數年前需要照顧家人而毅然回港。每日Clare待兒子睡覺後的凌晨時分，便個人製作甜品時間。「每日由凌晨12時至3時製作甜品，雖然辛苦，但我又真的很享受這段只有我和甜品的時間。」她的每道甜品均用上最好的食材，每次完成甜品，將作品落到客人手上品嚐，客人以笑容回饋，便是她最大的動力。「這些笑容能夠 『Drive』(驅動)自己，令我覺得自己可以行到，實現這個我一直在堅持的夢想。」她希望在這間實體店，讓更多人能夠欣賞她的作品。

至於主打健康食品的Stella，則希望透過實體店向公眾推廣養生食品。Stella過往因從事製衣多年而有嚴重鼻敏感，長期服用西藥仍未能根治，而鼻敏感亦令Stella的左耳失去近四成聽力。她其後在好友介紹下接觸自然療法，體驗食療養生對身體的好處，開始注重調理身體的五臟六腑，身體亦得到好轉。「我現在六十多歲了，完全没有三高問題！」Stella得到中醫老師的指導，研發一系列針對調理心肝脾肺腎的養生食品，例如加入椰棗的陳皮冰糖燉檸檬，在提升脾胃功能時亦可同時提升肺部功能。「很多香港人有都市病，我希望更多人透過實體店認識食療，不需要像我這樣承受因病而帶來的苦！希望香港人食得健康。」

家廚Eric主力推廣的是純素無五辛食品，他在10多年前因姐姐患癌而為她食素祈福，其後Eric篤信佛教，逐漸戒掉五辛。Eric眼見近來愈來愈多人食素，以及重視環保、保護動物權益，因而提倡純素無五辛食品，同時亦希望透過素食重新演繹兒時媽媽的手藝。但Eric也提到，在無五辛的情況下仍要維持香味及濃厚的味道，是他製作醬料時最大的困難。「例如這款菇醬，足足花了3個月時間才能研發出來。」Eric經友人介紹下認識「共廚家作」，善用工場生產食品，食品亦比以前更為多元化，除了醬料外，更有純素無五辛中國傳統食品，例如素臘腸、素臘味蘿蔔糕等等。Eric希望透過這家實體小店開始，慢慢可以擁有自家生產工場，日後能夠協助與他有相同經歷並有意投身飲食界的人一同創業。

Gourami X 「共廚格仔車」寄賣點現時會進行試業，一星期營業五天，平日開業時間是下午1時至7時，星期六、日開業時間是下午12時至7時，因疫情關係，逢星期一及二休息。4位家廚會輪流在場內當值，推廣其自家製產品。



「共廚格仔車」實體店地址：Gourami，香港灣仔莊士敦道176D