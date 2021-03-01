香港足總聯同電競總會首辦FIFA港隊選拔賽︰未來發展電競足球聯賽

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-03-01 19:29

本港新冠肺炎疫情持續，然而運動場所的關閉下，似乎進一步加快電競的發展。香港足球總會響應國際足球協會的邀請，將聯同香港電競總會及數碼港，共同籌備比賽「HKFA eFOOTBALL OPEN」，以選拔5名香港代表隊成員，到丹麥爭奪「FIFAe Nations Cup 2021」的世界冠軍。 香港足球總會副主席兼電競委員會主席霍啟山指，「HKFA eFOOTBALL OPEN」為官方首次認可的選拔賽，而香港足協亦會配合國際足協，下一步會發展電競足球聯賽。而香港電競總會創會會長楊全盛指，電競能訓練團體精神、溝通技巧、手眼協調等，相信與傳統行業逐漸結合後，能減少外界的誤解。

勝出者可代表香港到丹麥爭奪世界冠軍

「FIFAe Nations Cup 2021」電競足球比賽於2019年創立，國際足球協會今年決定將比賽成為國際公開賽事，香港足球總會響應邀請，將聯同香港電競總會及數碼港，共同籌備比賽「HKFA eFOOTBALL OPEN」以選拔香港代表隊成員，5位勝出者除了可代表香港，到丹麥爭奪世界冠軍外，更可獲30萬獎金獎品。

大會指，是次選拔賽不論男女，年滿16歲的香港永久性居民均可報名，並分為PS4及XBox One兩個遊戲平台舉行，首圈（3月13日及20日）及次圈（3月14日及21日）均於線上舉行，採取雙敗淘汰制，最終每個遊戲平台有4位選手可晉升至4月3日舉行的總決賽，以選出4名正選及1名後備選手。

香港足球總會副主席︰今次是官方首次認可的選拔賽

香港足球總會副主席兼電競委員會主席霍啟山表示，今次比賽是足總的「里程碑」，雖然過往有不少團體舉行過公開賽，但今次是官方首次認可的選拔賽。他期望在疫情的影響下，透過足球結合電競的比賽，吸納更多年青人關注本地足球發展。

香港電競總會料近千人參與比賽

而香港電競總會創會會長楊全盛表示，根據過往類似比賽的經驗，有約500至1,000名活躍玩家參與，預計最終有近千人參與。他亦趁機會澄清，電競是一門專業，坊間有指電競等同於打機是誤解。「好似我太太咁，問你係咪推廣小朋友打多啲機呀？其實係誤解嚟。」

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相信電競與傳統行業結合後可減少外界誤解

楊解釋，電競在近年的發展已形成規範，並認為電競對小童有益，除了向他們推廣反沉迷遊戲外，亦能訓練團體精神、溝通技巧、手眼協調。他更以醫生為例，指電競與醫生操作機械相近，相信電競與傳統行業逐漸結合後，能減少外界的誤解。

楊再以運動會為例，指明年舉行的亞運會，已把電競項目納內正式獎牌項目之一，認為電競將來會在更多體育盛事普及，因此需舉辦更多電競比賽。「呢班選手點嚟？可能來自我哋比賽選出嚟。」

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而霍啟山亦認同此想法，指電競比賽於東亞地區盛行，包括日本、南韓、中國內地，認為參加更多鄰近地區的賽事，能獲得更優秀的成績。他亦透露，國際足協希望「FIFAe Nations Cup 2021」成為常規的比賽，因此香港足協將會配合，下一步會發展電競足球聯賽。