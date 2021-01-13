浸大辦國際電競賽教可持續發展　得獎印度女生不按傳統結婚續追夢

在電競比賽流行的年代，香港浸會大學利用網上遊戲平台，「貼地」教聯合國的可持續發展目標。負責計劃的浸大全人教育教與學中心總監王周綺華表示，去年有416人參加，來自42個國家及地區，平台有逾1400條題目，不同隊伍便要制定策略，攻城掠地，以嬴出比賽。她分享，一名得獎的印度女生，參加比賽後深受啟發，成功游說父母，不用按傳統於畢業後結婚，繼續進修追夢。

邊「攻城掠地」 邊學可持續發展

浸大全人教育教與學中心總監王周綺華表示，整個計劃偕城大、中大及理大教學人員合作，在2017年至2020年，獲教資會撥款800多萬資助，而其中一個標誌性項目，便是以國際電競方式，舉行了兩屆比賽，讓不同地區、學系的大學生組隊參加。

在過程中，隊伍要制定策略，在限時中答對有關可持續發展的問題，在遊戲平台中「攻城掠地」，勝出隊伍更可獲獎金。浸大全人教育教與學中心高級項目主任劉偉忠補充，校方會負責分隊，如同模擬現實職埸般，有機會與不同背景人士合作。

左起：浸大全人教育教與學中心助理總監鄺福寧、浸大全人教育教與學中心總監王周綺華、浸大全人教育教與學中心高級項目主任劉偉忠。（受訪者提供）

平台去年獲全球教學創新大獎電子學習組別銀獎

為確保題目質素，王周綺華表示，計劃得聯合國教科文組織支持，協助擬定平台上約1400條題目，供參賽者作答，平台去年更獲得全球教學創新大獎電子學習組別銀獎。王又指，2019年有243名學生參加，來自24國家及地區，去年參加人數更增至416人，擴展至42國家及地區。



王指，逾7成大學生參加後，增加了可持續發展的認知，當中來自印度的女學生Priya，更因比賽改善了人生。印度社會封閉，Priya本身亦打算大學畢業後便結婚，因參加比賽後，擴展對世界的視野，反而說服了父母，讓她可專心進修，目標成為公務員。

參賽者透過在平台上作答問題「攻城掠地」。（受訪者提供）

今年於大中華區辦比賽 對象或擴至中學生

浸大全人教育教與學中心助理總監鄺福寧亦指，即使比賽結束後，見到不少學生仍在相關方面發展，而校方支援兩組勝出隊伍的後續計劃，除了資金外，亦會給予意見。她說，其中一隊由新加坡、台灣、香港大學生組成，關注酒店業即棄用品議題，「雖然現在疫情影響推展，但同學已同各地酒店溝通」。

鄺說，因為計劃反應良好，浸大今年計劃於大中華區舉辦比賽，更期望將對象擴展至中學生，惟實際月份尚待確定。