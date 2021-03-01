西九文化區建碼頭申撥款逾億　議員質疑造價貴　步迪士尼碼頭後塵

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-03-01 19:52

西九文化區將設水路出入，運輸署去年公布，西九文化區將是即將啓用的「水上的士」上落點之一，立法會一個委員會今(1日)開會討論相關設施建造工程撥款事宜，當局擬於西九文化區藝術公園海旁，興建南面登岸設施，連同其他排污供水項目，總體造價4億2520萬元，單計登岸設施則佔約1.47億元。 有議員關注造價高昂，土木工程拓展署則解釋，由於涉挖掘海堤及建造無障礙升降台，故需額外支出，登岸設施造價與去年建造的南丫島北角碼頭工程相若，同樣涉約7300萬元，「價錢睇落去比公眾碼頭略高，但有需要。」有議員則提及迪士尼碼頭使用量低，擔心登岸設施會步其後塵，港府代表只稱水路的選擇可增加通達性，便利出入。

監察西九文化區計劃推行情況聯合小組委員會今召開會議，會上討論西九文化區表演藝術發展及場地營運進度，以及西九文化區南面登岸設施建造工程撥款事宜。有關撥款申請將交工務小組審議，然後提交財委會。



民政事務局及土木工程拓展署向立法會提交文件，簡介興建南面登岸設施、改建現有海堤及建排水、排污及供水系統等工程，全個項目預計造價4億2520萬元，預計可在2023-2024年起分階段完工。

擬議興建的南面登岸設施將可供水上的士上落。(監察西九文化區計劃推行情況聯合小組委員會會議文件截圖)

謝凌潔貞：趕住去睇騷好遠 尤其著住高踭鞋女士

其中擬議興建的南面登岸設施，將位於西九文化區藝術公園海旁，毗鄰M+、演藝綜合劇場和藝術廣場，民政事務局常任秘書長謝凌潔貞表示，柯士甸及九龍鐵路站與上述場地距離較遠，「如果放工趕住去『睇騷』就好遠，尤其係著住高踭鞋的女士。」西九文化區管理局署理行政總裁馮程淑儀則指，過去不少立法會議員期望水路連接西九，水上的士亦即將啓用，日後落成時可望紓緩人流，但倘在現有避風塘位置上落則未如理想。



民建聯立法會議員鄭泳舜關注造價「頗貴」，土木工程拓展署南拓展處副處長林秀生解釋，西九的南面登岸設施，有別一般在海岸線對出興建的公眾碼頭，由於西九對出有頻繁航道，不能將之延伸，以免產生操作安全問題，故要拆除部分海堤；另南面登岸點亦會加設無障礙設施，有別只提供梯級的公眾碼頭，「價錢睇落去比公眾碼頭略高，但有需要」。

擬議興建的南面登岸設施將可供水上的士上落，預計其造價約1.47億元。(監察西九文化區計劃推行情況聯合小組委員會會議截圖)

他續指，南面登岸設施造價約1.47億元，其中移除海堤工程約需5000萬元，另升降台則約需2000萬元，餘數約7000萬元則供興建碼頭之用，他以去年建造涉約7300萬元的南丫島北角碼頭工程為例，指兩者實則造價相若。



航運交通界議員易志明認為，支持興建南面登岸設施，因可提供多一個交通選擇，但他同時建議，西九文化區研發手機App時，可考慮加入的士等交通工具選項，亦可在客人購買表演門券時同時預訂船票，以預先作客流量規劃。馮程淑儀則回應指，文化區正有此意，亦打算將餐飲、零售及交通等一站式服務放入手機程式。

委員會主席、民建聯立法會議員劉國勳亦同時關注，迪士尼碼頭使用量低，南面登岸設施會否步其後塵，不過在場官員未有正面回應。



此外，受疫情影響下，西九文化區多個表演場館早前需要關閉，馮程淑儀表示，待疫情平穩，將會聯同旅發局合作，於今年第4季向海外旅客展開大規模宣傳。