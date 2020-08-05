新冠肺炎｜西九文化區棚架工人初步確診　涉事地盤範圍須停工

新型肺炎疫情嚴峻，本港至今確診個案已超過3,000宗，越來越多個案涉及地盤工友。有消息人士透露，西九文化區地盤內有棚架工人確診，患者是明泰建築工程有限公司的工友，明泰已通知地盤內轄下工友今日停工，並要接受病毒檢測，故今日約百多名工友沒有上班。 據悉，地盤平日至少會有200至300名工友開工，並指有其他公司或工人仍然開工。 金門建築回覆查詢時指出，已獲悉一名分判商（明泰建築工程有限公司）工人，於昨晚 (8月4日) 初步確診，會要求曾與該名工友接觸的同事進行深喉唾液測試，這些員工將會留在家中。金門又指正安排專業清潔公司，為受影響的工地範圍及項目辦公室全面清潔及消毒，地盤內受影響的工作範圍已暫時停工。

據了解，西九文化區地盤內有棚架工人確診。（資料圖片／羅國輝攝）

明泰要求轄下工友做檢測

消息人士指出，涉事地盤有棚架工人確診，患者是明泰建築工程有限公司的工友，而明泰已通知地盤內轄下工友今日停工，他們要先去做檢測，故今日約百多名工友沒有上班。

地盤曾「地陷」

消息人士又指，確診工人在M+博物館旁的演藝綜合劇場地盤工作，該地盤去年出現地陷及水浸。後來西九文化區管理局指出，演藝綜合劇場和綜合地庫項目L1合約工程工地內的非受影響範圍，已獲屋宇署批准復工。

翻查明泰建築工程網站資料，明泰承接了西九的「L1 演藝綜合劇場及地牢擴展項目」，負責做系統模板及傳統釘板。主承判商是金門。

西九文化區地盤去年疑出現地陷，有貨櫃箱傾倒。（資料圖片）

平日至少有200至300名工友開工

不過，消息人士指出，地盤平日至少會有200至300名工友開工，除了棚架工人，亦有紮鐵工友等，又指地盤仍然如常運作，至今其他公司或工人仍然開工。消息說，工友雖然做足防護措施，但用膳時仍要脫下口罩。而在工作時，不同工友亦會互相接觸。

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+ 9 + 8 + 7

金門建築回覆查詢時承認，已獲悉一名分判商（明泰建築工程有限公司）工人於昨晚 (8月4日) 初步確診，該名工人是西九文化區「演藝綜合劇場及地庫延伸部分L1合約工程項目」的棚架工，最後上班日期是7月31日。

金門：受影響工作範圍已停工

金門又指，正協助衛生防護中心聯絡相關的密切接觸者，並就有關跟進事宜向中心尋求意見，會要求曾與該名工友接觸的同事進行深喉唾液測試，這些員工將會留在家中。金門又指正安排專業清潔公司為受影響的工地範圍及項目辦公室全面清潔及消毒，地盤內受影響的工作範圍已暫時停工。