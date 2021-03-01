35+初選｜被告欄咪高峰變即興podcast　林卓廷藉機向妻表愛意

撰文： 呂樂謙 最後更新日期： 2021-03-01 22:08

47名泛民人士，疑因參與去年「立法會 35+初選」，被指串謀顛覆國家政權，今早被帶上西九龍法院提堂。 因被告及律師人數眾多，佔用了法庭內的全部坐位，連被告的家人也不能入內旁聽，被告想與家人在庭內相見也不能。惟有被告趁庭內的咪高峰開著，並能廣播到延伸法庭，有女被告抓緊機會一展歌喉，林卓廷亦藉此機會向妻公開示愛，大叫：「我愛你啊老婆！」

林景楠女兒問爸爸喺邊

司法機構昨已預告，因本案涉及被告達數十人，故法庭作出特別安排，聆訊的法庭不會設公眾席。事實上，今天早上雖已安排在早上11時才開庭，但至中午，仍有18人未能與律師見面，總裁判官蘇惠德把案件延遲至下午4時才開始。此外，大部份被告亦從未試過長時間還押，一旦保釋被拒，有可能首次失去自由及與家人分離，其中阿布泰生活百貨創辦人林景楠就透過其代表，即資深大律師許紹鼎，向法庭提到林的兩名女兒非常擔心林「返唔返到嚟」，女兒更問：「爸爸喺邊。」

阿布泰國生活百貨創辦人林景楠周日步入警署前高叫「香港人加油」口號。（資料圖片）

何桂藍哼姜濤《蒙著嘴說愛你》

雖然如此，部分被告仍表現得輕鬆自如。案件下午開庭前，各被告魚貫進入犯人欄，期間有人表現輕鬆，交頭接耳地閒談；因被告欄的咪高峰沒有關上，各人閒話家常的片言隻語，亦被廣播到其他延伸法庭。女被告何桂藍更把這機會一展歌喉，在咪前輕哼姜濤的成名作《蒙著嘴說愛你》：「So I say I love you，只有愛恆久不枯」。

被告即興用咪高峰做Podcast

何亦趁機會透過咪高峰與庭外的人溝通，並說：「歡迎加入國安法被告Podcast」，又呼籲大家「見字飲水」，並說：「出面好嘈啊喎，示威咁喎，我今日嚟嘅時候見到出面勁Q多人⋯⋯用最近三個月嘅標準，所以都係多人。」

林卓廷藉機會盡訴心中情

此外，亦有被告利用咪高峰作出呼籲，提到「切勿懷憂喪志」等，又請各被告把握機會「盡訴心中情」，林卓廷即捉著機會，在咪前向妻子說：「我愛你啊老婆！」

直播一度有畫無聲 記者鼓譟

在司法機構的安排下，記者亦無法進庭聽審，並需坐在其他延伸庭觀看電視直播。惟其中一個延伸庭曾發生技術故障，一度出現有畫面但欠聲的情況，曾引起鼓譟。

47名被告。(詳看下圖)

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47名被告(詳看上圖)被控1項串謀顛覆國家政權罪，指他們於2020年7月1日至2021年1月7日期間，一同串謀，旨在顛覆國家政權，而組織、策劃、實施或參與實施，以威脅使用武力或其他手段，嚴重干擾、阻撓、破壞港府履行職能。

控罪指，被告宣揚、進行或參與謀劃在立法會取得大多數控制權，藉對特區政府提出的任何財政預算或公共開支，不論當中內容或內容的利弊如何，均不予區別拒絕通過，迫使特首解散立法會從而癱瘓政府運作，最終導致特首辭職。

而被告為達致該謀劃，參選或不參與立法會選舉，並承諾當選後，故意或蓄意不履行立法會議員職務，即擁護《基本法》及效忠特區。

案件編號：WKCC 813/2021

47人在西九龍法院提堂，數百日在法院外聲援。(詳見下圖)