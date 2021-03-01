確診食肆大廈｜演藝學院教師檢測後5天始確診　期間到大館樂茶軒

社會新聞
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本港新冠肺炎疫情反覆，本港周一（1日）新增14宗確診個案，當中5宗為源頭不明本地個案。據衞生防護中心晚上公開確診者行蹤報告，K11 MUSEA「名潮食館」群組新增4宗相關個案，包括一名25歲男子自2月27日起不適，居石硤尾邨美薈樓，同座近日累計4宗確診，均屬「名潮食館」群組。

另外，新增2間餐廳留下感染源頭不明確診者足跡，包括演藝學院30歲兼職男教師，曾到訪大館的樂茶軒。樂茶軒公布，將關閉一天全面消毒，並要求所有員工檢測。

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K11 MUSEA「名潮食館」群組新增4宗相關個案，累計48人染疫。新增個案包括編號#11015為一名36歲男子，自2月26日起發病，居西貢菠蘿輋萬壽新村，於上月25日曾到北角海逸酒店，翌日曾到東港城。

美薈樓共4宗「名潮食館」群組確診個案

#11017為一名25歲男子，自2月27日起不適，居石硤尾邨美薈樓，同座近日累計4宗確診，均屬「名潮食館」群組，該男子於上月25日曾到南昌戲院大廈地下。另外，#11018為一名3歲大男童，未有病徵，住址不詳。#11020為一名41歲無病徵女士，居山頂明德國際醫院員工宿舍。

兼職男教師檢測後5天始確診　期間訪大館

新增2間餐廳留下確診者足跡，包括新增的不明源頭個案#11014為演藝學院的30歲兼職男教師，發病後於上月27日曾到訪大館的樂茶軒。他於2月23出現頭痛、咳嗽及失去味覺，24日到社區檢測中心檢測，潛伏期沒有上班，確診報告日期為3月1日。

樂茶軒在其facebook專頁表示，收到通知有確診者曾於星期六（27 日）下午 4 時光顧，將於明天（2 日）休息一天作全面消毒，亦已要求所有員工明天進行檢測，有陰性結果才能夠上班。

不明源頭個案#11012為一名54歲女秘書，於2月21日到過上水中心靠得住粥麵小館。他於2月23日發病，開始出現咳嗽及頭痛，同日是最後上班日，於24日向一名私家醫生求醫，翌日到普通科門診遞交深喉唾液樣本，其後確診。

▼ 過去14天確診患者行蹤及住址▼

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據統計，過去14天，即由2月15日至28日，累計新增226宗個案，包括189宗本地個案，當中66宗源頭不明，佔約35%。

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