中大割席促學生會脫離大學、停會長教務會職務　律師：決定涉違法

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-02-26 21:55

中大學生會內閣「朔夜」周三當選後，校方翌日隨即發聲明，指內閣因未澄清涉違法及失實的參選宣言及受訪言論，提出五項「封殺」措施，包括暫停代收會費、要求學生會註冊為獨立社團、暫停內閣成員校內不同委員會職務。 有律師表示，中大學生會按《香港中文大學條例》成立，承認學生會屬中大一部分，校方要求學生會脫離大學，與中大政策及規程不相符，若大學決定未經法定程序，有涉嫌違法風險，學生會可提出司法覆核。候任會長林睿晞回覆查詢指，學生會暫時仍相討下一步行動。

中大學生會內閣「朔夜」周三當選後，校方翌日隨即發聲明，指內閣因未澄清涉違法及失實的參選宣言及受訪言論，提出五項「封殺」措施。（資料圖片）

中大學生會創立51年，中大昨日發聲明與學生會劃清界線，包括要求學生會註冊為獨立社團或公司，自行承擔法律責任。律師莊耀洸接受《香港01》查詢表示，《香港中文大學條例》規程第25條（7）訂明，中大可設有學生會，其章程須經大學校董會批准。

他指，由於章程已獲通過，代表承認學生會作為大學架構一部分，學生會亦屬於法定機構。莊耀洸指，中大要求學生會脫離大學，並成為獨立組織，決定與大學政策及規程不相符。他指，校方決定若未經校董會決議，或是修訂或刪除規程第7條等，有涉嫌違法風險。

中大聲明又提出，暫停內閣成員在校內不同委員會的職務。莊耀洸指，根據規程第14條1 (k) 規定，學生會會長屬教務會的當然成員，是法定職位，若校方暫停該職位，須提出足夠理由，並經法定程序，否則同樣有機會違法，「暫停職務幾耐？有冇足夠理由停佢？停佢嘅程序公唔公平呢？」。他認為，學生會可就上述兩項向校方提出司法覆核，挑戰校方決定理據。



候任會長林睿晞回覆查詢指，學生會暫時仍相討下一步行動。《香港01》向中大查詢兩項決定是否經校董會決議或涉修例程序，正等候回覆。

律師莊耀洸表示中大學生會按《香港中文大學條例》成立，承認學生會屬中大一部分，校方要求學生會脫離大學，與中大政策及規程不相符。（資料圖片）

學生會變註冊社團或公司 大學並非撇除法律責任

被問到學生會註冊為獨立社團或公司，若觸犯《港區國安法》，校方是否毋須負上法律責任，莊耀洸指，在刑事或國安法律層面，要視乎學生會違反哪一個條例，「有冇拉大學落水」，大學仍須為學生會承擔法律風險，「上身機會低啲，距離遠咗，安全系數高咗，但唔表示學生會有事，一定燒唔到佢（大學）」；而大學對學生有道德責任，並非完全置身事外。

不過，莊認為，若學生會註冊為獨立社團或公司，財政則會完全獨立，設有個人銀行戶口，若涉及民事訴訟，校方的法律責任風險會大大減低，「如果（學生會）係公司法人，就會告公司；社團可以告所有學生及幹事。」

3,600名中大學生會歷屆成員參與聯署 斥校方打壓學生自治

截至今日下午4時，有超過3,600名中大學生會歷屆成員參與聯署，對中大今次行動表示極度憤慨，指學生會自1971年成立以來，校方從未採取如此激烈行動阻礙學生組織運作，批評校方明顯打壓校園內言論自由、學生自治和學生組織生存的空間。

聲明又強烈譴責中大校方的「荒唐」行動，要求中大校長段崇智教授立即撤回打壓中大學生會的措施，並將尋求召開校友評議會特別大會討論事件。