中大學生會撤回參選宣言與政綱　梁振英促乾脆辭職：好肉酸

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-02-27 12:15

香港中文大學日前發表聲明指，中大學生會幹事會當選內閣「朔夜」在其政綱中所發表的內容，並不代表大學立場，宣布暫停為學生會代收學生會會費，並要求學生會註冊為獨立社團或公司，自行承擔法律責任。「朔夜」於今日（27日）凌晨在社交媒體宣布，撤回參選宣言與政綱等相關文件。 全國政協副主席、前特首梁振英於Facebook撰文狙擊，指「朔夜」於前日的記者會上高舉「民意授權」，現在卻撤回參選宣言及政綱，質疑其當選是否仍有正當性，「怎樣向昨天才聯署支持你們的一萬人交代？，乾脆辭職罷了」。

「朔夜」於今日（27日）凌晨在社交媒體宣布，撤回參選宣言與政綱等相關文件。（朔夜FB）

梁振英連發兩則帖文，表示「朔夜」臨崖勒馬是好事，但也很能說明現在的青年學生，一方面思想不成熟，另一方面又要投身政治大事的漩渦。梁振英批評，「朔夜」的參選宣言和政綱，明顯沒有深思熟慮，又在校方發出聲明後，匆忙召開記者招待會「死頂」，「亂拋豪情壯，甚至要以命相許」，其後又馬上撤回宣言和政綱，直言「好肉酸」。

他又指，自己經常稱香港反對派的政治運動完全沒有前途，就是這個原因。

第五十一屆中大學生會幹事會當選內閣「朔夜」於參選宣言中，批評中大向政權低頭，甚至主動獻媚，又提到與港人同行、弘揚本土文化等。中大月初曾發聲明指，相關參選宣言及媒體訪問中的言論有可能違法，有需要時會尋求執法部門協助。「朔夜」當選後校方再發聲明，就內閣未有澄清涉違法及失實的言論，提出五項「封殺」措施。「朔夜」昨日召開記者會，稱預料空間進一步縮小，但仍會盡全力服務。

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