新冠疫苗｜復必泰疫苗明早9時起接受網上預約　最早3月10日打針

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-03-02 15:30

政府發言人今日（2日）表示，醫護、年滿60歲長者、運輸口岸工作人士等5個優先組別的市民，明日（3日）早上9時起，可預約在3月10日至3月30日，接種復興/BioNTech的復必泰疫苗，可供選擇的接種地點，為7間醫院管理局營運的社區疫苗接種中心。

▼2月27日，首批BioNTech疫苗運送到港▼

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新冠疫苗接種計劃在上月26日正式展開，目前先開放予5個優先組別市民接種，包括醫療機構和參與抗疫人員、60歲或以上長者、安老及殘疾院舍院友和員工、紀律部隊及處理環境衞生等公共服務人員、以及跨境貨車司機和機組人員等運輸口岸工作人士。



屬於優先組別的市民，如要接種科興疫苗，可以在網上預約系統預約。

▼疫苗注射西醫互動地圖▼

至於科興疫苗，8間接種中心及醫管局轄下18間普通科門診診所，都有提供接種服務，3月28日或之前的名額，現正開放接受預約。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

另外，私家醫生和診所亦有提供科興疫苗，市民可直接向私家診所聯絡，無須透過政府網上預約系統預約。

▼提供新冠肺炎疫苗接種的私家醫生/診所：港島區▼

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▼提供新冠肺炎疫苗接種的私家醫生/診所：九龍區▼

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▼提供新冠肺炎疫苗接種的私家醫生/診所：新界區▼