新冠疫苗｜復必泰周三起可預約共14萬劑　7接種中心可3星期內接種

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-03-02 02:13

本港新冠疫苗接種計劃上周展開，公務員事務局局長聶德權今（3月1日）表示，市民本週三（3月3日）起可在網上預約接種復必泰（復星醫藥/BioNTech）疫苗，接種時段暫有三星期，由3月10至3月30日，名額超過14萬個。 他又表示，目前有約830私家醫生共向政府訂了63,000劑科興疫苗，市民可免費接種；送了第一批後會視乎接種速度及需求補充；此外，只要優先組別人士向私家醫生預約接種，政府都會提供疫苗。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

復必泰接種名額14萬個

聶德權表示，疫苗接種計劃自上周五（26日）開始，至今踏入第四日，而過去三日有超過2萬名市民接種第一劑科興疫苗。

港府購買的另一款疫苗，由復星醫藥與BioNTech共同開發的復必泰疫苗，上周六已運抵本港。聶德權表示，本周三（3月3日）起會開放網上預約系統，五個優先組別人士可預約在7間由醫管局營運的接種中心打復必泰疫苗，接種時段暫有三星期，由3月10至3月30日，名額超過14萬個。

▼2月27日，首批BioNTech疫苗運送到港▼

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7間提供復必泰疫苗的接種中心：

1 西營盤中山紀念公園體育館 2 西灣河體育館 3 觀塘曉光街體育館 4 教育局九龍塘教育服務中心 5 荔枝角公園體育館 6 上水龍琛路體育館 7 元朗體育館

找私家醫生接種科興疫苗免費

由本周起，市民可到私家醫生診所預約接種科興疫苗。聶德權表示，衞生署會分三日向參與接種計劃的私家醫生發放第一批科興疫苗。他指，市民最快明天起可到私醫、診所接種，目前有約830名私家醫生，共向政府訂了63,000劑疫苗；其後送了第一批後會視乎接種速度需求補充。

聶德權補充，只要有優先組別人士向私家醫生預約打疫苗，政府都會提供疫苗。他強調，與接種中心一樣，在私家醫生打疫苗是免費的。

聶德權續指，疫苗計劃網上預約系統今日重新開放，五個優先組別人士可上網預約，在18間醫院管理局普通科門診診所，以及8間社區接種中心接種疫苗，接種時段至3月28日，預計名額共27萬個。他表示，今日預約系統暢順，而由於市民反應踴躍，部分市民需要等候，但系統大致穩定，至下午2時有超過13萬人成功預約。

▼科興、BioNTech/復星、阿斯利康疫苗保護率及副作用▼

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▼29間港島、九龍、新界及離島疫苗接種中心全名單▼