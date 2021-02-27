復必泰疫苗｜已運抵倉庫置於冷凍櫃存放　超低温保温箱外貌曝光

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-02-27 18:37

德國BioNTech/復星的58.5萬劑mRNA疫苗今天（27日）抵港，復星表示，疫苗已經送到中央物流配送中心，全數放入攝氏零下75°C冷凍櫃存放。 另外，復星又展示將疫苗由德國運送到香港的一款特製運送裝置「超低温保温箱」，箱內有乾冰及保溫物料，亦設有一個可紀錄溫度及具全球定位系統(GPS)功能的溫度監察器。

「復必泰」COMIRNATY疫苗冷凍鏈物流運送已獲復星醫藥、BioNTech及政府認可。疫苗於特製運送裝置(圖中所示)保持溫度維持在零下75度，並設有可紀錄溫度及具全球定位系統(GPS)功能的溫度監察器，確保疫苗品質及運送達標。 （復星提供）

復星表示，首批供港「復必泰」疫苗﹛已於中午前送到中央物流配送中心，全數放入攝氏零下75°C冷凍櫃，有效期為6個月。

復星又指，疫苗是放在一個特製運送裝置內，由德國運送到港，該裝置是一個超低温保温箱，每一個箱放有乾冰及保溫物料，可以將箱內溫度維持於攝氏零下75度，箱內亦設有一個可紀錄溫度及具全球定位功能(GPS)的溫度監察器。每箱有5盒疫苗，每盒有195樽疫苗，經稀釋後，可成為975劑，一箱就等於4,875劑「復必泰」疫苗。

▼2月27日，首批BioNTech疫苗運送到港▼