去年12月至今年2月平均氣溫18度　屬有記錄以來第7最暖冬季

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-03-02 16:47

年初本港受寒潮來襲，大帽山氣溫多次跌至「冰點」以下，吸引不少人上山感受寒冬。不過原來整個冬季不太冷，香港天文台表示，由今年2月異常溫暖及陽光充沛，本港去年12月至今年2月的冬季，仍較正常溫暖，平均氣溫達攝氏18度，是有記錄以來，並排第七位的最暖冬季。 天文台指，本港今年2月平均最高氣溫為23.5度、平均氣溫19.8度及平均最低氣溫17.5度，分別刷新歷年2月第二、第三及第四高記錄。

▼1.12雪白大帽山▼

香港天文台今日（2日）表示，由於影響華南的東北季候風在2月大部分時間，普遍較正常弱，本港遠較正常溫暖及陽光充沛。本月平均最高氣溫為23.5度、平均氣溫19.8度及平均最低氣溫17.5度，各較其正常值高4.1度、2.7度及2.2度，分別刷新該月歷年第二、第三及第四高記錄。

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今年2月的總日照時間為205.1小時，為正常值101.7小時，多出1倍以上，是歷年二月份的第四高記錄。由於今年2月異常溫暖及陽光充沛，本港2020年12月至2021年2月的冬季，較正常溫暖，平均氣溫18度，是有記錄以來，並列第七高。

至於今年2月錄得雨量62.1毫米，較2月正常值38.9毫米多約60%。今年首兩個月的累積雨量為62.1毫米，較同期正常值71.9毫米少約14%。

▼1.9大帽山處冰點以下 石縫現冰柱▼

▼1.9市民湧大帽山觀看結霜▼