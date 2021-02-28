天文台預測周五驚蟄雨霧伴「打小人」　今年春季或偏暖少雨

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-02-28 13:57

踏入春季，本港將持續潮濕有霧，但未來一周密雲籠罩情況稍見好轉。天文台表示，現時覆蓋華南沿岸的雲帶會在未來一兩日轉薄，天色好轉，日間天氣溫暖。預料一股東北季候風會在本周中期影響廣東沿岸，而一股海洋氣流會在本周後期帶來薄霧及潮濕天氣，本周五（3月5日）「驚蟄」料需在雨霧中「打小人」。 與此同時，天文台發出今年春季季度預報，預料本港於3月至5月期間的春季氣溫正常至偏高，雨量正常至偏少，即平均氣溫介乎22.6度至23.3度或以上，雨量不多於650毫米。

▼2020年驚蟄鵝頸橋打小人▼

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一股海洋氣流本周後期抵廣東沿岸

天文台表示，現時覆蓋華南沿岸的雲帶會在未來一兩日轉薄，該區天色好轉，日間天氣溫暖。預料一股東北季候風會在本周中期影響廣東沿岸，而一股海洋氣流會在本周後期為該區帶來薄霧及潮濕的天氣。



本港下午及今晚天氣預測方面，大致多雲。下午短暫時間有陽光，吹和緩至清勁偏東風。展望未來一兩日部分時間有陽光，日間溫暖，本周中期風勢較大。

(天文台截圖)

根據九天天氣預報所示，明(3月1日)至9日期間，最低氣溫約18度，本周一、二及六最高氣溫則可達26度。未來一周未見完全放晴，部分日子有雨，其中本周五(5日、驚蟄)，亦大致多雲，有一兩陣雨及薄霧，按傳統當日銅鑼灣鵝頸橋會有人「打小人」，預料屆時需在雨霧中「驅除霉運」。

拉尼娜現象料持續多3個月 對港無顯著影響

天文台發出今年春季季度預報，預料本港於3月至5月期間氣溫正常至偏高，雨量正常至偏少。天文台指，受全球暖化和本地城市化的影響，本港春季的氣溫有明顯的長期上升趨勢，溫度出現正常至偏高情況的機會一般較高。 世界各地氣候模式預測今年春季華南氣溫正常至偏高，即介乎22.6至23.3度或更高。

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天文台又指自去年9月起，赤道太平洋中部及東部已連續5個月偏冷（較正常低0.5℃或以上），海水表面溫度距平的總和低於-4.0℃，一次拉尼娜事件已經形成。 綜合最新的海洋觀測資料及世界各地多個氣候模式的預測，預料拉尼娜會在未來兩3個月持續，但與此同時，赤道太平洋中部及東部的水溫會逐漸上升，統計分析顯示拉尼娜對香港春季氣溫和雨量沒有顯著影響。

天文台續指，世界各地的電腦氣候模式普遍預測今年春季輸送到華南沿岸的水汽較少，預料香港今年春季雨量正常至偏少的機會略高，即雨量不多於650毫米。