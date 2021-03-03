理大學生會長：學生自治空間收窄抗爭難走前　願與校方協商冀聆聽

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-03-03 18:08

中大學生會幹事會遭校方「割席」，3月1日正式上任，全體即日辭任；同日理大學生會如期上任，是八大之中唯一順利換屆的學生會。 理大學生會新任會長胡偉權直言，國安法實施後，學生自治空間收窄，「明年今日唔知仲有冇學生會」，抗爭空間今非昔比，即使有被捕心理準備，也難以走在前線，舉辦政治活動，要顧及屬會及參與受眾的法律風險。 在法律「紅線」下，胡偉權指，校方早前答應恢復恆常溝通，只要不影響學生自治，學生會願意與校方溝通協商，「第一步唔會硬碰硬，因為未必有意思。」

八大學生會之中，暫時僅理大學生會順利換屆。（余俊亮攝）

《港區國安法》實施超過半年，八大學生會陷入「斷莊」潮，目前唯獨理大學生會內閣「煥曜」成功當選，本周一（1日）順利上任。與過往多屆學生會不同，今屆內閣成員年紀輕輕，「齊莊」18人中，近九成是一年級生，包括年紀最小、修讀屋宇設備工程的會長胡偉權。

胡偉權十年以來保持光頭造型，被莊員戲稱「理大Bob叔」，他外表成熟，卻只有18歲。新生擔當學生會「大旗」，在學界情況罕見，他堅負重任，主因沿於「理大圍城」一役。

我身為呢個地方嘅學生，更加要盡自己一份力，去守住呢個地方，延續運動嘅精神。 胡偉權

有「理大Bob叔」之稱的胡偉權，雖然外表成熟，卻只有18歲。他說，早於2014年受到佔領運動啟發，積極關注及參與社會事務。（余俊亮攝）

理大學生會成員多一年級生 圍城一役觸發上莊

2019年11月17日，理大首日爆發衝突之時，正是胡偉權生日，校園烽煙四起，一幕幕衝突畫面，令他難以忘懷，觸發上莊念頭，「呢個地方，聚集幾代人對公民權利嘅憧憬，爭取應得嘅權利，佢哋當初為咗香港，犧牲前程與未來，我身為呢個地方嘅學生，更加要盡自己一份力，去守住呢個地方，延續運動嘅精神。」

反修例事件是這一代年輕人的政治啟蒙時刻，一年級英文系外務副會長張心怡是應屆文憑試考生，經歷過朋友被捕、家人朋友輕生，直言運動影響好深，促使她立志上莊。滿懷壯志的她，清楚明白現實局限，「單單做一個學生會，就話想改變社會，其實好vague（模糊）、好流嘅野，如果改變唔到出面嘅人，咪先改變呢度嘅人。」

如果改變唔到出面嘅人，咪先改變呢度嘅人。 張心怡

一年級英文系外務副會長張心怡表示，家人曾反對參與學生會，但她依然堅持，希望藉學生會「深耕細作」，舉辦校園活動，令大家多了解本土文化、多思考民主發展。（余俊亮攝）

舉辦活動不再想做就做 強調非「去政治化」

《港區國安法》去年7月實施後，本港政治空間急速收窄，學生會處境亦不能倖免。中大校方指內閣「朔夜」參選宣言及政綱違法，要求「割席」，並暫停代收會費及提供場地等，最終「朔夜」周一宣布全體請辭。去年11月理大學生會原計劃在報章刊登頭版聲明，又舉辦電影放映會紀念反修例運動，理大校方以類同手法警告，學生會被逼終止原有計劃。

兩人當時有份策劃活動，早已有所體會。胡偉權認為，國安法下學生會自治空間大幅收緊，去年7月警方進入學生會室蒐證可見一斑，政府密切監視學生會舉動，以至大學對學生會取態，在國安法新「紅線」下，學生會須謹言慎行，抗爭模式不能如昔日般「走得咁前」，校園政治活動會有所減少。他說，內閣早有被捕心理準備，但國安法之下，舉辦活動「唔似以前想做就做」，執行上須考慮法律風險，以免拖累屬會成員、甚至參與活動的受眾。

張心怡指，學生會非「去政治化」，對於社會事務，學生會依然會發聲，但身處學運低潮，眾人身心俱疲，要學懂「深耕細作」，未來會舉辦本土文化祭，讓學生多了解本地文化及身份認同，年中計劃舉辦有關學生運動及各地民主歷史展覽，借古鑑今，思考前路。另外，亦會繼續爭取及保障學生福利及權益，凝聚同學，增強對學生會的歸屬感。

理大學生會18人，近9成均是一年級生，18歲的會長胡偉權更是年紀最小。他笑言：「承蒙莊員厚愛……係錯愛。」（余俊亮攝）

會長指與校方溝通非妥協 若影響學生自治必捍衛

至於理大學生會與校方的關係，胡偉權認為，雙方並非必然對立，早前曾接觸校方，感覺大學對學生會取態並非強硬，願意釋出善意，重啟兩年前的溝通機制，答應每一至兩個月定期與學生會會面，就校政及不同議題交流，料有高層參與，但不包括校長。「佢有佢哋低線，特別係掂到違反法例嘅活動或言論，（校方）唔想學生會因言論觸犯法例，令大學對學生會有動作，佢哋話係唔想。」

在現時的政治環境下，胡指，學生會願意先了解立場，嘗試在對話中尋求突破、協商，「第一步唔會硬碰硬，因為未必有意思，大家都無下台階」，但強調學生會並非妥協，若然校方措施影響學生會自治，必然會全力捍衛。「大家有咩係正式會議上傾，希望有會議紀錄，畀返公眾知道，我哋傾咗咩、有咩條件，當我哋覺得學校意見或建議唔合理，大可以公開。」張心怡認為，與校方對話是否有效，要視乎他們是否「耍官腔」，若是用心協商，雙方就會有溝通空間。

學生係理大比較重要一環，如果連學生都唔願見，連學生聲音都不願意聽，作為一間大專院校校長係唔可取。 胡偉權

兩人年紀僅18、19歲，參與學生會早有被捕心理準備，只盼履行崗位使命。（余俊亮）

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盼校長大學管治以學生為本

滕錦光2019年7月出任理大校長，近日首度開腔回應理大衝突事件，又自評「表現不錯」，張心怡說，觀乎校長的言論，「唔覺得佢係一個好好嘅校長」，但學生會會爭取對話，以了解「同溫層」以外人士的聲音。



滕錦光在反修例風波期間，未曾與學生會面，僅在疫情期間，舉辦過網上及實體會面，合共兩次會面。胡偉權指，上任後未獲校長約見，他期望對方大學管治上以學生為本，「學生係理大比較重要一環，如果連學生都唔願見，連學生聲音都不願意聽，作為一間大專院校校長係唔可取。」