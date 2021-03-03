新冠肺炎｜社交距離措施延長14日　食肆周四起須設「執枱專員」

撰文： 曹家駿 最後更新日期： 2021-03-03 01:21

新冠肺炎疫情反覆，衞生署昨日（2日）公布單日新增13宗確診。政府今日凌晨發公告，將社交距離措施延長14日至3月17日，即維持4人限聚令、強制戴口罩，食肆在符合條件之下提供晚市堂食至晚上10時等防疫措施。另外又對餐飲業界「加辣」，要求設立「執枱專員」。

食物及衞生局發言人表示，政府於二月十八日逐步有序放寬社交距離措施後，部分社區於短時間內出現多宗確診個案，顯示社區隱形傳播鏈依然活躍，現階段沒有空間進一步放寬任何措施。因此政府會維持大部分現行適用於餐飲業務處所及表列處所的規定及限制，以及有關羣組聚集及佩戴口罩的要求，為期14天至二○二一年三月十七日（星期三）。

另外，因應最近於食肆出現的群組，政府會要求餐飲業務處所安排專職員工負責收拾使用過的餐具和清潔及消毒使用過的餐桌及隔板，以減低有關傳播風險。

▼疫情趨緩 年初七（2月18日）社交距離措施有條件放寬▼

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如食肆未能安排「執枱專員」，則須確保負責收拾使用過的餐具和清潔及消毒使用過的餐桌及隔板的員工轉為執行其他職責前採取手部衞生措施，並應在進行每輪收拾職責期間按需要採取手部衞生措施。手部衞生措施包括使用消毒潔手液、洗手或更換手套。

▼2月18日年初七起 晚市堂食須使用安心出行▼